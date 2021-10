Morgane Detective Geniale 2 ci sarà oppure no? Il momento di chiederselo è già arrivato visto che la serie questa sera chiuderà i battenti con gli ultimi due episodi e i fan potranno dormire sonni tranquilli visto che la serie tornerà con una seconda stagione. Ad annunciare il rinnovo è stato lo stesso Patrice Onfray, produttrore esecutivo, che ai microfoni de La Voix du Nord, ha confermato la produzione e l’inizio delle riprese proprio per questo mese.

Se tutto andrà come previsto, Audrey Fleurot tornerà sul set di Morgane Detective Geniale 2 già alla metà di questo mese di ottobre e sarà a lavoro fino al prossimo mese di febbraio come sempre in Alta Francia. Non ci sono tempi e conferme ufficiali al momento ma la tabella di marcia annunciata dai produttori è proprio questa dopo i casting di agosto.

In attesa di Morgane Detective Geniale 2, questa sera l’appuntamento è fissato con il finale della prima stagione diretta da Vincente Jamain. I fan dovranno sintonizzarsi proprio oggi, 5 ottobre, alle 21.30 circa su Rai1 per gli ultimi due episodi dal titolo “Cocktail Molotov” e “Uomo di poca fede” in cui Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Il nostro agente si ritroverà a infrangere più di una regola quando si ritroverà in trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains dando origine ad una serie di eventi che lo metteranno a dura prova.

Ecco il promo del finale di questa sera:

Nel finale, la mitica coppia, dovrà indagare su un duplice omicidio. A quanto pare le vittime sono state uccide investite dalle loro stesse auto. Il mistero è davvero denso di colpi di scena e di indizi che, siamo sicuri, Morgane non si lascerà sfuggire. Chi ha ucciso le due vittime? Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline.