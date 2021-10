Uno degli store più attesi in vista del Black Friday 2021 è senza ombra di dubbio MediaWorld. Il noto brand, infatti, ha fatto la voce grossa anche lo scorso anno, al netto dell’emergenza Covid che ha colpito nuovamente il nostro Paese in quelle settimane. Del resto, da diversi anni lo store in questione rappresenta una validissima alternativa ad Amazon, con una serie di promozioni convenienti che spesso e volentieri hanno fatto la differenza agli occhi degli utenti. Anche quest’anno sarà così.

Enormi aspettative con il Black Friday 2021 di MediaWorld: cosa sappiamo finora

In particolare, risulta già disponibile l’apposita pagina che attesta la volontà da parte di MediaWorld di ritagliarsi un ruolo da sicuro protagonista in occasione del Black Friday 2021. Inutile dire che fino al lancio dell’evento non conosceremo nel dettaglio le singole offerte concepite dal negozio virtuale, ma il fatto stesso che ad oggi risulti già raggiungibile una landing page così accurata, fornisce ampie rassicurazioni al pubblico italiano.

Come evidenzia Repubblica, il primo autentico Black Friday si è avuto nel 1924 a New York, per poi consolidarsi in tutto il mondo con il trascorrere degli anni. Fenomeno inizialmente americano, negli ultimi anni il weekend di offerte che solitamente prende piede nello scorcio finale del mese di novembre, ha fatto la differenza anche in Italia e nel resto d’Europa. Dettaglio non di poco conto, se pensiamo anche alle potenzialità del web e all’enorme giro di affari che è cresciuto notevolmente negli ultimi cinque o sei anni.

Alla base dell’origine del termine “Black Friday” esistono diverse teorie: una delle più accreditate è che il termine sia stato coniato dalla polizia di Filadelfia negli anni ’30 per riferirsi agli ingorghi stradali che si erano creati per un evento di grande scontistica per lo shopping; un’altra è che gli esercenti segnavano i guadagni sui registri con il colore nero, e visto il periodo di boom di vendite era il colore dominante che ha dato origine al termine “black”.

Va detto che in Italia l’esplosione del Black Friday e del successivo Cyber Monday ci sia stata in primis grazie ad Amazon. Con il trascorrere del tempo, però, anche altri store noti al grande pubblico sono stati in grado di ritagliarsi il proprio spazio. In un contesto simile, pertanto, le promozioni con il Black Friday 2021 di MediaWorld diventano automaticamente allettanti. Con tanto di landing page già raggiungibile per tutti.

In questo periodo è possibile acquistare svariati prodotti secondo le proprie esigenze, come lavatrici smart di ultima generazione, asciugatrici utili per risolvere il problema dei panni bagnati, televisioni di ultima generazione in 4K UltraHD, notebook e i diversi dispositivi Apple come iPad, iPhone o le nuove versioni dell’Apple Watch.

Occhio, però, perché se da un lato è vero che il Black Friday 2021 avrà una data precisa, con appuntamento da sempre fissato di giovedì, allo stesso tempo store come MediaWorld potrebbero lanciare offerte molto interessanti per tutto l’arco del mese di novembre. Allacciate le cinture e preparatevi a salire sulla giostra del negozio virtuale nel corso delle prossime settimane.