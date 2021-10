Il set di Bridgerton 2 perde il suo premio Emmy Marc Pilcher, appena premiato all’ultima cerimonia degli Oscar della Tv per il suo lavoro sul come truccatore e acconciatore nella serie Netflix prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes.

Lo stylist di Bridgerton 2, che con le sue pettinature e il suo make-up aveva fatto molto per il successo della serie, si è spento dopo essersi ammalato di Covid, come ha confermato la sua agenzia Curtis Brown a Variety. Pilcher aveva appena 53 anni, era stato vaccinato con doppia dose e non aveva condizioni di salute problematiche pregresse rispetto all’infezione da Covid-19. Lascia la sua famiglia, i suoi amici e il suo amato pappagallo cacatua Yuri.

Il cast di Bridgerton 2 piange un membro importante della produzione: Marc Pilcher aveva appena ritirato di persona una statuetta dei Creative Emmy a Los Angeles per il suo lavoro incredibile sulle acconciature e il trucco dei personaggi. Si è ammalato poco dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti al Regno Unito, dove stava lavorando alla produzione dei nuovi episodi. Sempre secondo quanto riportato da Variety sulla base delle dichiarazioni della sua agenzia, le condizioni di Pilcher sono peggiorate durante il fine settimana, fino al triste epilogo della sua morte nella giornata di domenica 3 ottobre.

Impegnato in Bridgerton 2, Pilcher vantava una lunga esperienza in una grande varietà di spettacoli, programmi televisivi, film e musical. Era già stato nominato per un Academy Award nel 2018, per il suo lavoro in Mary Queen of Scots con Saoirse Ronan e Margot Robbie, mentre di recente ha lavorato su The King’s Man di Matthew Vaughn. Questo il lungo comunicato con cui la sua agenzia lo ricorda, citando i suoi tanti risultati professionali.

È con il cuore spezzato che confermiamo che Marc Elliot Pilcher, candidato all’Oscar e stilista/stylist vincitore dell’Emmy Award, è morto dopo una battaglia con COVID-19 domenica 3 ottobre 2021. Marc è entrato nel settore attraverso il teatro, lavorando a spettacoli come ‘Company’, ‘Sunset Boulevard’ e ‘Aspects of Love’. Come per molti, è stata la sua palestra e per 15 anni ha lavorato nel West End di Londra e in tutto il Regno Unito su importanti spettacoli teatrali e musical. Nei primi anni 2000, Marc è entrato nell’industria cinematografica e televisiva e ha lavorato a programmi TV e lungometraggi come parrucchiere, stilista e truccatore. Durante questo periodo, ha lavorato con artisti tra cui Dame Judi Dench, Dame Maggie Smith, Shirley MacLaine, Ralph Fiennes, Emily Blunt, Stanley Tucci, Michael Gambon, Madonna, Helena Bonham Carter, Michelle Williams, Kristen Scott Thomas e Sir Ian McKellen tra i tanti altri.“Nel 2016 ha disegnato la sua prima sfilata, ‘The Collection’, un dramma ambientato nella Parigi del dopoguerra. Nel 2019 è stato nominato per un Academy Award per la sua acconciatura in “Mary Queen of Scots”. Più di recente, ha vinto l’Emmy Award per il miglior trucco e/o per l’acconciatura dei personaggi per il suo lavoro in “Bridgerton” di Netflix. Marc ha anche ricevuto tre Hollywood Makeup Artist & Hairstyling Guild Awards per il suo lavoro in “Bridgerton”, “Downton Abbey” e “Mary Queen of Scots”. Affascinante e stravagante, ha portato il suo stile e il suo stile in ogni design. Mai limitato nell’immaginazione per le sue creazioni, ha superato i confini e ha creato lavori mai realizzati prima. Aveva 53 anni, doppiamente vaccinato senza condizioni di salute problematiche.

Il cast di Bridgerton 2 ha espresso il suo cordoglio sui social per questa improvvisa perdita. La produttrice Shonda Rhimes ha definito la sua dipartita “indescrivibile“: “Rimarrò per sempre in soggezione per l’incredibile lavoro di acconciatura e trucco che ha portato a Bridgerton. Il mio cuore è con i suoi cari perché l’abbiamo perso troppo presto“. Phoebe Dynevor, che ha interpretato la protagonista Daphne nella prima stagione dello show, ha condiviso il post su Instagram di Nicola Coughlan, che ha interpretato Penelope Featherington nello show.

Marc era così appassionato del suo lavoro e così tremendamente talentuoso. Nemmeno un mese fa ha vinto il suo primo premio Emmy. È una tragedia che sia morto così giovane quando aveva ancora così tanto da fare. Mi auguro che questo serva per ricordare che il Covid è ancora un pericolo molto reale e presente, prego perché vi vacciniate e usiate maschere per proteggere voi stessi e gli altri. Il mio cuore va ai suoi amici e alla sua famiglia, in particolare alla sua meravigliosa squadra Lynda, Lou, Adam, Hollie, Tanya e Claire. Vi ha amato e si è preso cura di tutti voi così tanto e il mio cuore è con voi tutti. Riposa in pace Marc.