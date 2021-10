Esce venerdì 8 ottobre Leoni Al Sole dei The Kolors, il nuovo singolo della band guidata da Stash Fiordispino. Dopo aver messo a segno un singolo che vanta oltre 20 milioni di stream, Cabriolet Panorama, i The Kolors sono pronti a tornare in radio e negli store digitali con il nuovo brano inedito.

Leoni Al Sole dei The Kolors è stato scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini, Vanni Casagrande con Stash che ha curato anche la produzione del pezzo. Arriverà nelle radio già questa settimana ma a proposito delle atmosfere del brano non è ancora stato svelato alcun dettaglio.

A comunicare l’uscita del nuovo singolo ai fan è stato lo stesso cantante e frontman dei The Kolors con un post sui social nella giornata di ieri. Stash ha preannunciato l’uscita del pezzo e ha svelato anche il titolo del singolo. Leoni Al Sole dei The Kolors esce tra pochi giorni e, stando a quanto dice il cantante, sarà una canzone “bella… ma bella veramente”.

Per la band guidata da Stash l’estate si è svolta all’insegna dei successi, ultimo in ordine di tempo il brano in feat. con Lorenzo Fragola, Solero, una collaborazione tanto gradita quando inaspettata che ha visto l’unione di due delle voci più apprezzate del momento.

Per I The Kolors adesso è tempo di un nuovo singolo, forti del successo e dell’apprezzamento da parte del pubblico che non è mai venuto a mancare. In modo particolare, i The Kolors hanno dimostrato molto dopo il tormentone Pensare Male in feat. con Elodie e datato 2019, anno che hanno chiuso con Los Angeles, in feat. con Gue Pequeno.

Il 2020 lo ricordiamo per Non è Vero, un altro dei singoli che ci hanno fatto ballare e cantare diversi mesi, successo sia radio che digitale con oltre 5 milioni di views. A questo brano fa seguito Mal Di Gola nel 2021.