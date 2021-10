Per la gioia dei fan, Jessica Biel torna sul piccolo schermo e questa volta rimpiazza Elisabeth Moss nel thriller Candy. A quanto pare alcuni problemi di ‘programmazione’ e sovrapposizione di riprese e di set, la Moss si è trovata costretta a lasciare il ruolo di Candy Montgomery che è finito così nelle mani (è proprio il caso di dirlo) di Jessica Biel.

Secondo quanto riporta Deadline, Jessica Biel sarà Candy Montgomery nella prossima serie limitata Hulu e questo la riporterà sul piccolo schermo dopo l’esperienza in Limetown per Facebook Watch nel 2019 e ancora prima in The Sinner. La serie è basata sulla vera storia della casalinga texana Candy Montgomery (che avrà il volto di Jessica Biel) rea di aver ucciso la sua amica, Betty Gore con un’ascia.

Correva l’anno 1980 quando il suo caso scosse l’opinione pubblica soprattutto perché la pacata casalinga aveva una vita piena, un lavoro, due figli, un marito amorevole e una bella casa in periferia, e allora perché compiere quel gesto estremo? Il suo caso sarà al centro della nuova stagione televisiva visto che, proprio nei mesi scorsi anche HBO Max ha annunciato una serie incentrata sulla Montgomery con Elizabeth Olsen protagonista e con David E. Kelley sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Nicole Kidman.

Robin Veith ha scritto la sceneggiatura del pilot di Candy e sarà anche produttore esecutivo insieme a Nick Antosca (The Act , Channel Zero). A loro si è unita anche Jessica Biel che, oltre ad essere la protagonista, sarà anche produttore esecutivo. La regia del pilot è affidata invece a Michael Uppendahl (Mad Men, Fargo e Impeachment: American Crime Story).

Non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese e quando andrà in onda la serie ma sicuramente sarà un 2022 molto interessante per chi ama gialli, misteri e cronaca nera. Il resto lo scopriremo sicuramente strada facendo sperando presto nel primo trailer.