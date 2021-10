Luce dei Tuoi Occhi torna in onda questa sera con la puntata che segna il giro di boa di questa stagione. Anna Valle e Giuseppe Zeno saranno al centro della trama tornando a vestire i panni dei protagonisti tra emozioni e gialli da risolvere. La fiction tornerà anche la prossima settimana, il 12 ottobre, con la quarta puntata in cui Valentina riuscirà a riprendersi e a quel punto scagionerà definitivamente Enrico e così Emma potrà tornare ad occuparsi delle indagini su Martina e sulla sua nascita avvenuta per mano del professor Cantore.

ATTENZIONE SPOILER

Le anticipazioni della puntata di Luce dei Tuoi Occhi in onda mercoledì prossimo (la fiction tornerà alla sua collocazione originaria) rivelano che mentre Emma continua le sue indagini, Sofia organizza per Valentina una piccola esibizione prima di un’importante operazione alle gambe e per questo si fa prestare del materiale dal padre Luigi. Proprio nella sua roba trova un mazzo di chiavi forse legate a Valentina e alla notte dell’incidente, sarà così?

Luca finisce nei guai e con lui anche Emma pronta a tutto per salvarlo.

La verità verrà a galla proprio nella quarta puntata mentre oggi, 5 ottobre, Luce dei Tuoi Occhi andrà in onda eccezionalmente al martedì portando sullo schermo la vicinanza di Emma ad Enrico e anche la loro prima lite. Quando la donna decide di accompagnare Miranda dai nonni, l’uomo si risente percependo questo come un gesto di invadenza nella loro vita famigliare.

Ecco il promo della puntata in onda oggi:

Nel garage dei suoceri di Enrico, Emma vede una vecchia auto verde che sembra coincidere con quella ricercata per l’incidente a Valentina e così la donna lo denuncia. Il professore viene portato in commissariato e interrogato e il suo arresto avrà conseguenze su Miranda che scoprirà le dolorose verità nascoste sulla sua famiglia.

Nel finale della puntata di oggi della fiction, finalmente arriveranno buone notizie su Valentina, si risveglierà?