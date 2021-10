Il primo teaser trailer di House of the Dragon è ufficialmente online. La serie prequel del Trono di Spade mostra alcuni dei protagonisti dello show fantasy incentrato sugli antenati di Daenerys Targaryen.

Nella breve clip, la voce fuori campo di Matt Smith ci catapulta nell’atmosfera cupa, tra draghi e duelli di spade, della nuova serie: “Dèi. Re. Fuoco. Sangue. I sogni non ci hanno reso re… i draghi sì.”

Ambientato 300 anni prima della serie originale, la storia seguirà le vicende degli antenati di Daenerys mentre la casa Targaryen inizia la sua storica ascesa. Un progetto molto ambizioso, che vede Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal come showrunners e scrittori. Secondo Casey Bloys, chief content officer di HBO / HBO Max, il duo ha lavorato per molto tempo sulla stesura delle sceneggiature dei 10 episodi.

Tra i nomi del cast di House of the Dragon, oltre Matt Smith, già Undicesimo Dottore nella serie britannica Doctor Who e di recente volto del giovane Principe Filippo in The Crown, che interpreta il Principe Daemon Targaryen, ci sono Olivia Cooke (nei panni di Alicent Hightowe), Emma D’Arcy (sarà la principessa Rhaenyra Targaryen) e Paddy Considine (il Re Viserys).

Al loro fianco, Sonoya Mizuno nei panni dell’improbabile alleato del principe Daemons Mysaria; Rhys Ifans interpreta del Primo Cavaliere Otto Hightower; Steve Touissant è Lord Corlys Velaryon, ossia un leggendario marinaio di Westeros, noto come Il serpente di mare; Fabien Frankel nei panni del cavaliere Ser Criston Cole; e Eve Best interpreta la moglie di Lord Corlys, la principessa Rhaenys Velaryon.

House of the Dragon arriverà su HBO Max e in contemporanea con l’Italia nel 2022. In particolare, andrà in onda su Sky Atlantic e sarò disponibile anche su NOW. Altri dettagli sulla programmazione in Italia verranno svelati in seguito.

Di seguito il primo trailer di House of the Dragon in lingua originale: