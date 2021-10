Quali sono i 5 più grandi successi degli AC/DC? Esistono due epoche, nel percorso straordinario della band australiana: quella con il leggendario Bon Scott e quella, tutt’ora in corso, con l’altrettanto leggendario Brian Johnson che ancora oggi regge la squadra con l’ultima release Power Up. Chi ama gli AC/DC sa bene che buona parte dei brani iconici sono contenuti nel disco Back In Black, ma esistono tante piccole perle distribuite nel temo che non fanno che sottolineare l’importanza della band australiana nell’Olimpo del rock.

Back In Black (1980)

Il riff di Back In Black è probabilmente uno dei più celebri degli AC/DC, un brano entrato nella storia del rock quasi da subito come uno dei momenti più heavy degli anni ’80. Title-track dell’omonimo album, è uno dei singoli più interpretati da altri artisti.

Hells Bells (1980)

Cupo e potente, Hells Bells è un brano dedicato al compianto Bon Scott come tutte le tracce contenute in Back In Black. Iconici sono i rintocchi di campana che anticipano il riff iniziale, una campana che dal tour successivo impera su tutti i palchi degli AC/DC durante il tour.

You Shook Me All Night Long (1980)

Sì, You Shook Me All Night Long sono le stesse parole di You Shook Me di Dixon e Lenoir riproposta dai Led Zeppelin nell’album di debutto. Terzo singolo di successo da Back In Black, You Shook Me All Night Long ha un ritornello travolgente che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo intonato.

Thunderstruck (1990)

Thunderstruck è una delle tante perle sparse dagli AC/DC nei loro dischi. Brian Johnson e soci, in questo brano, si muovono sul riff velocissimo di Angus Young tra i più imitati nel mondo del rock.

Rock’n’Roll Train (2008)

Di Rock’n’Roll Train, oltre al ritornello-tormentone, ricordiamo l’anticipazione gloriosa del disco Black Ice con un riff che colloca il brano tra i più grandi successi degli AC/DC.