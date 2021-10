Sono passati pochi giorni, e immancabilmente arriva il commento di Fedez su Fratelli D’Italia dopo l’inchiesta pubblicata da Fanpage. Il rapper e imprenditore milanese, da sempre in dissing con il centro destra italiano, ha pubblicato una serie di storie su Instagram per consigliare ai suoi follower di guardare il servizio di Fanpage per poi lasciarsi andare in una serie di commenti.

L’inchiesta su Fratelli D’Italia

In sostanza nell’inchiesta su Fratelli D’Italia, dal titolo Lobby Nera, si parla di finanziamenti in nero durante la campagna elettorale di Chiara Valcepina. Valcepina è candidata alle comunali di Milano per sostenere il candidato sindaco Luca Bernardo. Gli altri personaggi principali dell’inchiesta sono Roberto Jonghi Lavarini detto il “Barone Nero” e l’eurodeputato Carlo Fidanza, entrambi vicini agli ambienti dell’estrema destra.

L’inchiesta Lobby Nera rileva finanziamenti in nero per la campagna elettorale della Valcepina, informazioni ottenute con un giornalista che si è infiltrato tre anni fa tra i personaggi che abbiamo appena nominato fingendosi un imprenditore, il quale propone un finanziamento alle elezioni in cambio di benefici a favore della sua azienda. Oltre a questo dettaglio, a far discutere sono i continui riferimenti ad Adolf Hitler, Benito Mussolini, i messaggi razzisti e il sessismo. Di questa inchiesta Giorgia Meloni ha richiesto i filmati integrali.

L’ironia di Fedez su Fratelli D’Italia

Nell’ultima ora Federico Lucia ha detto la sua, e lo ha fatto nel suo stile. Nelle storie Instagram ha condiviso un frammento della video inchiesta di Fanpage e ha consigliato la visione ai suoi follower. Dopo aver commentato i riferimenti a nazismo e fascismo, Fedez chiude con parole colorite:

“Ci sono pure giornalisti che dicono: ‘Ma sì, era solo goliardia’. Io quindi alle prossime elezioni voto il politico che fa l’elicottero col ca**o, perché tanto il senso della vergogna è impossibile riscoprirlo. A questo punto è una gara a chi è più ridicolo”.

Infine, un’ultima stoccata a Giorgia Meloni:

“Oddio, magari la Meloni mi accusa di sessismo. Allora voto candidati che fanno l’elicottero col pisello, ma anche candidati o candidate che spengono le candele della torta elettorale con le scoregge. Così è più green”.

Sarà un nuovo botta e risposta tra Fedez e il centro destra? Quella di Fedez su Fratelli D’Italia ha tutta l’aria del lancio di una provocazione e si attendono sviluppi.