Esce a sorpresa Easy On Me di Adele. Il nuovo singolo ha già una data definitiva per l’uscita in radio e negli store digitali, quella del 15 ottobre. Al nuovo singolo di Adele non manca molto, i fan dovranno attendere solo una manciata di giorni.

La cantante non intende fermarsi ad un uovo brano inedito. Sono già noti i suoi progetti futuri. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, da Adele? Un disco sicuramente. Easy On Me di Adele raggiungerà la rotazione radiofonica internazionale la prossima settimana e sarà trasmesso anche in Italia, dove sarà disponibile per il download digitale e in free streaming su Spotify.

Per Adele si tratta di un atteso brano inedito dopo una lunga pausa. E non intende fermarsi ad un solo pezzo. Adele ha già preparato un intero disco di inediti e ha già scelto il titolo: 30, il nuovo disco di Adele.

La cantante britannica ha ormai 33 anni. Nel suo percorso artistico, successi indimenticabili come Someone Like You e Rollin’ In The Deep, vere hit mondiali che sono le pietre miliari del suo successo. Ha perso decine di chili ed è tornata sui social in splendida forma, facendosi ammirare anche per il suo aspetto fisico oltre che per la sua voce.

Dopo 6 anni di silenzio assoluto, Adele è pronta a tornare in pista. Per lei all’orizzonte c’è un disco, atteso seguito del precedente, 25, rilasciato nel 2015.

Adele continua a rispettare la tradizione: ai suoi progetti discografici sono da sempre legati numeri direttamente connessi alla sua età. Il disco d’esordio si intitolava 19 e il successivo 21. Poi è uscito 25. Ora Adele ha effettuato il giro di boa e a 33 anni pubblica 30.

Sembra che il disco sia destinato ad uscire nel mese di novembre ma in attesa di conferme ufficiali i fan potranno assaporare Easy On Me di Adele, il nuovo singolo.