In un post pubblicato su Instagram, Twitter e su tutti gli altri canali social Britney Spears ringrazia il movimento #FreeBritney per il continuo supporto e le battaglie per il suo benessere. La popstar, infatti, recentemente ha vinto la battaglia legale contro il padre Jamie per la sua tutela. Lo stesso padre, ricordiamo, che nell’agosto 2020 aveva definito il movimento #FreeBritney come un esercito di “complottisti che non sanno nulla”.

La liberazione di Britney Spears

Il movimento #FreeBritney si è unito in ripetuti appelli per liberare la popstar dalla tutela legale del padre, una battaglia legale iniziata nel 2008 e terminata con la sospensione di Jamie. Ora Britney Spears ha ottenuto una tutela temporanea da parte di John Zabel, un contabile nominato proprio dal team della Lolita del pop.

In tutti questi anni gli attivisti di #FreeBritney non hanno mai mollato la presa nel chiedere giustizia per la popstar. Il supporto è arrivato da ogni parte del mondo. In Italia, ad esempio, l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni si è unita al movimento nel luglio 2020.

Britney Spears ringrazia il movimento #FreeBritney

Nelle ultime ore la voce di Toxic ha rotto il silenzio sulla sua vicenda e ha pubblicato una nota rivolta ai suoi fan. Ecco le parole con cui Britney Spears ringrazia il movimento #FreeBritney:

“Sono senza parole… Grazie a voi ragazzi e alla vostra costante resilienza nel liberarmi dalla mia tutela la mia vita va per il verso giusto! Ieri sera ho pianto per due ore perché i miei fan sono i migliori e lo so. Sento i vostri cuori e voi sentite il mio. So che questo è vero!”

Nel tempo si sono moltiplicate le manifestazioni di solidarietà anche da parte di colleghi artisti. Madonna aveva scritto: “Morte al patriarcato” mentre Courtney Love le aveva dedicato la cover di Lucky per poi commuoversi alla fine dell’esecuzione. Anche Christina Aguilera aveva espresso parole in difesa della popstar.

Recentemente Britney ha anche annunciato il suo fidanzamento con Sam Asghari, una notizia che sottolineava la sua ritrovata felicità e che per questo ha fatto gioire i fan.