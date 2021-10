Android 12 è praticamente realtà per i primi smartphone Xiaomi. Da poche ore Google ha annunciato di aver rilasciato il codice sorgente dell’ultima versione del suo sistema operativo per l’Android Open Source Project (AOSP). Questo vuol dire averne ufficializzato il rilascio in via definitiva. I primi ad essere attualizzati saranno i Google Pixel ma anche altri dispositivi di brand che si affidano all’OS di Big G. Xiaomi è intenzionata a non perdere neanche un po’ di tempo e dunque già preannuncia la sua specifica strategia software.

Sono già stati annunciati in queste ore i nomi degli smartphone Xiaomi che riceveranno la beta pubblica di Android 12 in un primo lotto, dunque fin da ora. Si tratta dei dispositivi per quali li test interni per l’update erano già in corso da diverso tempo e naturalmente parliamo di device recenti e di fascia alta per il brand. La buona sorte tocca dunque allo Xiaomi Mi 11 Ultra, allo Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 e ancora al Redmi K40 Pro, al Redmi K40 Pro+.

Agli smartphone Xiaomi, possiamo dirlo a voce alta, raramente è mancato un adeguato supporto software e Android 12 sembra non voler fare alcuna eccezione. Dopo il primo lotto appena menzionato di dispositivi pronti a testare Android 12, si andrà nella stessa direzione anche per un numero di altri device (pure dei sotto-brand Redmi e POCO, davvero consistente. La lista presente in chiusura articolo include la maggior parte degli esemplari più diffusi nel mondo ma anche in Italia. Per loro, l’aggiornamento specifico potrebbe tardare di diverse settimane ma poi non mancherà di giungere a destinazione. Entro la fine di questo 2021 buona parte dei clienti del brand dovrebbe essere accontentata e ricevere il passaggio alla nuova versione dell’OS mobile. Naturalmente l’elenco non è neanche esaustivo e potrebbe allungarsi ulteriormente a seguito di nuova comunicazione da parte del produttore.