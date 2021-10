Sta per entrare in gioco una novità che riguarda WhatsApp, che molti di voi saranno lieti di accogliere. Come riportato da ‘WABetaInfo‘, il team di sviluppo starebbe lavorando alla realizzazione di un player globale volto a riprodurre i messaggi vocali, che permetterà di ascoltarli quando si esce dalle chat (proprio per questo è detto globale, in quanto resterà bloccato nella parte alta dell’applicazione, restando visibile nel momento in cui si aprirà una qualsiasi sezione di WhatsApp, così da mettere in pausa o anche chiudere il messaggio vocale in ogni momento, lasciando al’utente la libertà di fare altro in quello stesso frangente).

La funzione sarà utile quando si riceve un messaggio vocale molto lungo, consentendo agli utenti di continuare ad inviare messaggi ad altri contatti mentre lo si ascolta. L’opzione è stata scorta nell’ultima beta di WhatsApp per iOS (pur non essendo ancora disponibile), ma verrà certamente implementata anche per l’applicazione Android. Non sono stati resi noti i tempi entro i quali la novità entrerà a far parte degli strumenti di utilizzo già disponibili. L’inclusione di un player globale per l’ascolto dei messaggi vocali farà felici tanti utenti, questo è sicuro.

Capita molto spesso di restare bloccati nell’ascolto di un messaggio vocale particolarmente lungo e di avere, nello stesso tempo, l’urgenza o comunque l’esigenza di leggere o di dover rispondere ad altri messaggi testuali: è qui che entra in gioco il player globale di riproduzione dei messaggi vocali, che vi consentirà di continuare ad ascoltarli facendo altro nel frattempo. Speriamo che la funzione arrivi quanto prima e che il team di sviluppo non ci faccia aspettare troppo prima di renderla disponibile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.