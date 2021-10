Dopo settimane, ecco finalmente disponibile su Amazon l’iPhone 13, nella versione da 256GB di memoria interna e colore “mezzanotte”. Chi non ha effettuato il pre-ordine di tale dispositivo ed ha intenzione di acquistarlo, può tranquillamente farlo sul sito di e-commerce senza alcun costo aggiuntivo se si è iscritti al servizio Prime. L’attesa è finita ed ora questo iPhone 13 potrà essere vostro nel giro di pochissime ore, ciò che bisogna fare è ordinarlo su Amazon e sfruttare l’abbonamento Prime, chi non ce l’ha può optare per la prova gratuita di trenta giorni.

Le ultime sull’iPhone 13 in pronta consegna su Amazon ad inizio ottobre

Proviamo a tornare sull’argomento, dunque, dopo l’articolo della scorsa settimana. Grazie infatti ad Amazon Prime non solo non si pagheranno le spese di spedizione, ma nel giro di meno di 24 ore questo iPhone 13 nella variante da 256GB sarà già nelle vostre case. La disponibilità è immediata, quindi non c’è pericolo che le scorte possano terminare a breve, ma vediamo il prezzo proposto da Amazon per tale top di gamma targato Apple.

Il sito di e-commerce si attiene al costo di listino dell’azienda di Cupertino, ciò significa che per avere tra le mani questo iPhone 13 bisognerà sborsare 1059 euro. Amazon propone anche l’acquisto a rate per chi ha intenzione di utilizzare tale tipo di pagamento e come sempre ci sono tutte le garanzie del caso. Vediamo a questo punto le specifiche tecniche di rilievo di questo iPhone 13.

Apple iPhone 13 (256GB) - mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

L’ultimo top di gamma di casa Apple vanta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma senza dubbio l’aspetto più interessante riguarda il comparto fotografico. Spazio ad un sistema sa doppia fotocamera posteriore da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Non manca poi la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Da non sottovalutare infine il comparto hardware grazie alla presenza del chip A15 Bionic che permette prestazioni di grandissimo livello. Sta ora a voi decidere se acquistare questo iPhone 13 da 256GB finalmente disponibile su Amazon.