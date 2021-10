C’è un modo per conoscere tutti i risultati delle elezioni amministrative 2021, in tempo reale e direttamente dal proprio smartphone con uno strumento ufficiale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Il riferimento è all’app Eligendo, pratica e funzionale che naturalmente è disponibile sia per dispositivi Android che per gli iPhone.

Le urne si chiuderanno alle ore 15 odierne in tutti i Comuni chiamati al voto ed in particolare anche in Calabria per il rinnovo degli organi regionali. Da quel momento in poi e di certo fino a sera e oltre, inizieranno le operazioni di scrutinio. Per chiunque voglia restare informato, in tempo reale, dei primi risultati del Comune di appartenenza, proprio l’app Eligendo è lo strumento più congeniale e facile da utilizzare. Il relativo download è gratuito e si può procedere all’operazione partendo dal Play Store per gli smartphone Android e dall’App Store di Apple per gli iPhone.

Per ottenere i risultati delle elezioni amministrative in tempo reale, via via che i seggi saranno scrutinati, basterà lanciare l’app Eligendo. Una prima schermata già presenterà la prima scelta da effettuare, ossia quella relativa alle elezioni comunali o alla consultazione regionale per la Calabria. In riferimento ai Comuni, l’utente non dovrà fare altro che scegliere prima la Regione di riferimento, poi la Provincia e ancora il Comune. La scheda relativa al municipio di proprio interesse presenterà i nomi di tutti i candidati e dunque i voti ad essi associati. Sarà pure presente l’informazione puntuale del totale delle schede già processate e quelle ancora da lavorare.

Naturalmente i dati presenti sull’app Eligendo saranno quelli comunicati ufficialmente dal Ministero dell’Intero. Il sistema restituirà dunque solo i dati certi al momento opportuno, senza alcun rischio di errore. Bisognerà attendere il tempo necessario magari, nel caso di scrutini un po’ più lenti del previsto ma i risultati non mancheranno nelle prossime ore.