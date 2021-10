Lo abbiamo visto al Festival di Sanremo 2021, in gara tra i Campioni con il brano inedito Santa Marinella. Il singolo ha anticipato l’album Tante Care Cose e dallo stesso progetto ora esce il nuovo singolo di Fulminacci.

Miss Mondo Africa di Fulminacci sarà in radio da venerdì 8 ottobre ma è già disponibile in digital download e in tutti gli store digitali. l brano è contenuto nell’album Tante Care Cose ed è l’ultimo singolo in ordine di tempo a conquistare la rotazione radiofonica.

Fulminacci ha già raccontato da dove ha tratto l’ispirazione per il brano che ha radici non troppo recenti. Dall’osservare un ragazzo senegalese che era solito suonare fuori dal liceo che frequentava, Fulminacci ha colto l’ispirazione per Miss Mondo Africa.

In Miss Mondo Africa di Fulminacci troviamo le rime strimpellate da quel ragazzo che è rimasto particolarmente impresso nella mente del cantante. “Gli ho rubato il ritornello e l’ho fatto mio. Amicizia, sole, abbracci”, ammette Fulminacci.

“Fuori dal mio liceo un ragazzo senegalese con la chitarra strimpellava sempre una canzone che faceva: ‘Africano bianco, bello abbronzato, miss mondo africa’”, racconta a proposito del testo di Miss Mondo Africa. La rotazione radiofonica del brano è l’occasione per ricordare l’avvio del tour club 2022 che vedrà Fulminacci esibirsi in tutta Italia il prossimo anno.

09.03.2022 – Milano – Fabrique

10.03.2022 – Padova – Hall

16.03.2022 – Bologna – Estragon

17.03.2022 – Firenze – Tuscany Hall

18.03.2022 – Mosciano Sant’Angelo (Te) – Pin Up

25.03.2022 – Roma – Atlantico Live

27.03.2022 – Napoli – Duel

Sai che c’è?

Che mi rompo le scatole

Dimmi tutti i fatti tuoi

Tu stasera o nel weekend che fai?

No, dai no, non mi dire che lei non può

Forse telefonerà

Forse ci raggiungerà

Sotto il lungo Tevere è deserto, non capisco mai perché

Guarda che è

Vedo questi quattro sul muretto, aspetta forse sono tre

E gli dico: “Ciao bello, come stai bello come me?”

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy AfricaSai che c’è?

Che stanotte non sono in me

Questa vita non mi basta

Per fortuna c’è una festa al bar

No, dai no, non mi dire che lei non può

Forse telefonerà

Forse ci raggiungerà

Sì, me lo sento ci raggiungerà

Sotto il lungo Tevere è deserto, non capisco mai perché

Guarda che è

Vedo questi quattro sul muretto, aspetta forse sono tre

E gli dico: “Ciao bello, come stai bello come me?”

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa