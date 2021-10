Ancora un’ottima prestazione del Napoli quella vista ieri sera contro una buona e pungente Fiorentina. La compagine azzurra guidata da mister Luciano Spalletti ha espugnato il Franchi con il punteggio finale di 1-2 (grazie alle reti di Lozano e Rrahmani). Sette vittorie su sette giornate di Serie A rappresentano una vera e propria soddisfazione ed una prova di forza importante. Ad oggi, i partenopei restano al comando della classifica a quota 21 punti. Nel frattempo, la prossima settimana ci sarà la sosta per le Nazionali e quindi il campionato si prenderà una piccola pausa: dopodiché si ritornerà in campo con l’ottava giornata ed il Napoli affronterà in casa il Torino.

La notizia che l’intera tifoseria azzurra aspetta ormai da tempo riguarda il rinnovo del suo capitano Lorenzo Insigne. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’, nei prossimi giorni il numero 24 non sarà presente a Roma per il vero e primo vertice inerente il suo prolungamento di contratto. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del calciatore, Pisacane, si sono dati appuntamento alla Filmauro verso la metà di questa settimana, per iniziare a discutere del rinnovo. Secondo il quotidiano partenopeo, ancora non si è parlato delle cifre, il patron azzurro ha voluto solo sapere se già c’erano intese con altri club, ma, a quanto pare, l’attaccante ancora non si è promesso a nessuno a parametro zero.

Ciò che è stato illustrato è la situazione attuale del Napoli che punta, nel 2022, a raggiungere l’obiettivo che questa estate non è stato ottenuto: ovvero abbattere il monte ingaggi e portarlo almeno a 70-75 milioni di euro. Sicuramente Insigne non vuole essere l’unico a doversi “sacrificare”, ma certamente dovrà essere il primo, in quanto vanno discusse un bel po’ di situazioni economiche e l’idea su cui lavorare è quella di ipotizzare due diversi stipendi, a seconda se si riesce a centrare o meno la Champions League, che manca ormai da due stagioni e che resta fondamentale, così come gli altri ingaggi in attesa di rinnovo.