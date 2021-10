Giovanni Caccamo, Megahertz, Roberta Giallo e Luca Pugliese, oltre a fare proprie canzoni, rederanno omaggio a Franco Battiato, il più grande poeta spirituale che la musica abbia mai avuto.

Perché è importante il ritorno del Premiato Circo Volante del Barone Rosso? Stiamo vivendo un periodo assurdo, il peggiore nella nostra vita e probabilmente nell’intera storia dell’intera umanità. L’offensiva è fatta da pochi potenti contro il genere umano. Avere un’oasi di tre ore dove ascoltare buona musica dal vivo, racconti di verità che ci fanno bene all’anima ha una importanza ben più grande di quello che può apparire. Si creano vibrazioni positive, si alzano le nostre difese immunitarie e la consapevolezza del nostro valore. La musica ha una forza incredibile di cui neppure ci rendiamo conto. Se così non fosse non avrebbero cercato di toglierle importanza, prima rendendola gratis su internet, poi nel periodo recente chiudendola e impedendo alle persone di riunirsi per ascoltarla. Il calcio sì, i rave party sì, gli affollamenti negli aperitivi sì, i festeggiamenti per l’europeo vinto nel calcio sì, la folla nei comizi elettorali sì… i concerti no, i teatri no, i musei noi, i siti archeologici, anche all’aperto, no. Tutto ciò che fa star bene lo spirito è proibito.

Per questo diventa estremamente salutare riunirsi per ascoltare musica e in questa prima puntata del Premiato Circo Volante del Barone Rosso, i testi di Franco Battiato, quelli di Giovanni Caccamo, che ha pubblicato un concept album “Parola” capolavoro in un periodo di musica usa e getta. O l’elettronica di Megahertz, a cui Battiato aveva affidato suoi brani come “Inners Auge” per fare un remix. Roberta Giallo ha conosciuto Battiato grazie a Lucio Dalla. Luca Pugliese è un bravissimo chitarrista e pittore che ho già avuto in collegamento durante WE HAVE A DREAM… che a proposito ripartirà martedì 12 ottobre, mentre le dirette di Let’s Spend Saturday Night Together, tanto care a Maurizio Crozza che le usa per imitarmi, ricominceranno sabato 9 ottobre.

I miei programmi vanno in onda in contemporanea: Sulla homepage OptiMagazine che con 7 milioni di lettori unici mese è oggi il più importante magazine sul web www.optimagazine.com, naturalmente su www.Redronnie.Tv dove hanno messo anche tantissimi programmi che mi hanno visto protagonista, come Roxy Bar, Be Bop a Lula, Bandiera Gialla, Help, Yesterday, Premiato Circo Volante del Barone Rosso, etc.

