Sta per partire la produzione di massa del Samsung Galaxy S22: come riportato da ‘phonearena.com‘, le specifiche tecniche sono state giò tutte definite, ed è questo un altro fattore che lascia pensare che la macchina organizzativa è pronta a mettersi in moto. L’evento Galaxy Unpacked dovrebbe essere programmato per il mese di gennaio: la percentuale di produzione sarà di circa il 50, 60% per il Samsung Galaxy S22, del 20% per il Galaxy S22+ e la restante parte destinata all’S22 Ultra.

Le batterie dei prossimi top di gamma del colosso di Seul, almeno inizialmente, verranno prodotte anche dalla cinese Amperex Technology Limited (ATL), non solo dal produttore sudcoreano. L’utilizzo delle batterie Amperex Technology Limited (ATL) è alla base dei motivi per cui il colosso di Seul è riuscita ad abbattere i costi di produzione ed i prezzi dei Samsung Galaxy S21, e lo stesso potrebbe accadere per i prossimi Samsung Galaxy S22 (parliamo di una linea continuativa che difficilmente si spezzerà). Si tenga anche presente che i prossimi top di gamma asiatici saranno più corti e dallo spessore maggiore, cosa che graverà anche sulla capacità dell’unità energetica. Il modello standard sarà equipaggiato con una batteria da 3800mAh, il Samsung Galaxy S22+ da 4500mAh ed il Samsung Galaxy S22 Ultra da 5000mAh.

Bisogna adesso capire se il principio di cui sopra varrà anche per i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, ma, del resto, non c’è ragione di pensare non sarà così (chiaramente vi terremo aggiornati su quanto c’è da sapere). Scopriremo tutto il prossimo gennaio, quando si dice verranno presentati i prossimi top di gamma del colosso di Seul. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.