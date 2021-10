Mancano ormai poche ore all’uscita di Windows 11, al punto che in queste ore tutti vogliono sapere come prepararsi al meglio al download del tanto atteso aggiornamento, concentrandosi ad esempio sui requisiti da soddisfare per portare a termine correttamente l’installazione. In realtà, abbiamo affrontato l’argomento alcune settimane fa, ma arrivati a questo punto è indispensabile approfondire alcuni aspetti, in modo da evitare sgradite sorprese al momento del rilascio del pacchetto software.

Prepariamoci all’uscita di Windows 11: requisiti dell’aggiornamento

Affinché non sia mai messa in discussione l’affidabilità del proprio PC, senza ovviamente dimenticare sicurezza e compatibilità, è fondamentale tenere a mente alcune nozioni base prima dell’uscita di Windows 11. Tanto per cominciare, dovrete disporre quantomeno di un processore da 1 GHz con due o più core su un processore a 64-bit compatibile o System-on-a-Chip. A sostegno, poi, viene richiesta una memoria RAM che arrivi almeno alla soglia di 4 GB. Sul fronte archiviazione, quella interna dovrà essere almeno di 64 GB.

Fondamentale anche un firmware UEFI compatibile con Avvio Protetto, oltre a Trusted Platform Module con versione 2.0. Tra i requisiti dell’aggiornamento rientra anche la scheda video compatibile con DirectX 12 o versione successiva con driver WDDM 2.0. A chiudere, abbiamo uno schermo ad alta definizione (720p) con una diagonale superiore a 9 pollici. Appuntate queste richieste, prima dell’uscita di Windows 11, in modo da comprendere se il vostro PC sia effettivamente compatibile.

Un’ultima cosa. Prima dell’uscita di Windows 11, procedete con una verifica per comprendere se il vostro PC sia compatibile con l’aggiornamento. Tutto gravita intorno a “Integrità del PC”, con relativo link al download.