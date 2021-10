Sta per arrivare una sorpresa graditissima a bordo di svariati Samsung Galaxy, in riferimento a coloro che hanno necessità di avere a propria disposizione un quantitativo superiore di memoria RAM. Un valore aggiunto non di poco conto, quello assicurato dal produttore coreano, che dovrebbe coinvolgere in prima istanza proprio i Samsung Galaxy S21, anche se la funzione rischia di non rientrare nel discorso dell’aggiornamento con One UI 4.0. Quello che abbiamo affrontato pochi giorni fa sul nostro magazine, per intenderci.

Aumento della memoria RAM per svariati Samsung Galaxy a breve

L’indiscrezione ci arriva direttamente da SamMobile, che ha spiegato nel dettaglio in cosa consista l’upgrade presto disponibile per diversi Samsung Galaxy di fascia alta e media. Tutto è riconducibile a RAM Plus, il cui scopo primario è quello di estendere la quantità di memoria ad accesso casuale disponibile sul telefono. Come? Richiamando una sorta di serbatoio di emergenza e andando ad utilizzare 4 GB di memoria integrata come memoria virtuale. Un gentile omaggio che in diversi casi potrebbe fare la differenza.

Il punto del giorno è che RAM Plus risulti inclusa di recente in un aggiornamento software per il Samsung Galaxy A52 5G, al punto che ora in tanti pensino possa essere presto disponibile a bordo non solo dei telefoni di fascia media dell’azienda, ma anche di prodotti di segmento più alto. Basti pensare al caso del Galaxy Z Fold 3 con i suoi 12 GB di RAM. Secondo la fonte, la stessa sorte dovrebbe toccare al cosiddetto Z Fold 3, fino ad arrivare ovviamente al Samsung Galaxy S21.

Una vera e propria lista di smartphone compatibili non esiste, ma chiunque, in futuro, potrà verificare se RAM Plus risulti disponibile sul proprio Samsung Galaxy aprendo l’app Impostazioni. A quel punto recatevi all’interno del sottomenu Batteria e cura del dispositivo, fino ad arrivare alla voce Memoria.