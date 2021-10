Nonostante l’Apple Watch Series 7 sia stato annunciato lo scorso mese di settembre insieme al nuovo iPhone 13 ed agli iPad mini 6 e iPad di nona generazione, restiamo ancora in attesa di una data di rilascio ufficiale da parte di Apple per quanto riguarda l’uscita degli Apple Watch sul mercato e sul sito del colosso di Cupertino. Stando a quanto riportato da ‘9to5mac.com‘, lo smartwatch potrebbe essere pronto per il pre-ordine già a partire dalla prossima settimana e, nuove immagini dal vivo, pubblicate all’inizio su un gruppo Facebook (per poi essere successivamente rimosse) mostrano il design del probabile nuovo wearable della mela morsicata.

L’utente che aveva postato le immagini del nuovo Apple Watch Series 7 sosteneva che stava eseguendo alcuni test per conto di un operatore e che tale dispositivo sarebbe arrivato in commercio più avanti, presumibilmente entro questo autunno. Dalle inedite immagini possiamo notare un display significativamente più grande (e non con bordi piatti come indicato in recenti indiscrezioni): Apple afferma di aver ridotto le dimensioni delle cornici del 40% per ottenere quasi il 20% in più di area dello schermo rispetto al predecessore Apple Watch Serie 6, ed il 50% in più di area dello schermo rispetto alla Series 3. Inoltre, la tastiera sul display presenta una grandezza naturale.

Malgrado le immagini, pubblicate su un gruppo Facebook per “appassionati di Apple Watch”, oltre al possibile schermo più grande le altre specifiche tecniche non dovrebbero essere state modificate rispetto alla precedente generazione. La classe di certificazione IP6X è stata aumentata, nonostante la CPU resti la medesima. Senza dubbio, qualcosa internamente al dispositivo sarà cambiato, ma per adesso non ci resta che attenderne l’uscita sul mercato per capire meglio le novità. L’Apple Watch Series 7, secondo le ultime voci, arriverà nei negozi questo mese di ottobre, con i pre-ordini che inizieranno probabilmente da venerdì 8 ottobre.