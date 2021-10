Che fine ha fatto il rimborso DAZN per clienti TIM VISION? Dopo i disservizi di giovedì 23 ottobre, in particolare durante la partita Sampdoria-Napoli, il team della piattaforma ha garantito anche a tutti i clienti dell’operatore telefonico il dovuto indennizzo. C’erano solo da valutare le modalità esatte per ottenere proprio il risarcimento e sembra che finalmente, dopo un po’ di attesa, ci si stia muovendo nella specifica direzione.

A dire la verità e come riportato pure nei giorni scorsi, il rimborso DAZN è già arrivato a chi ha un contratto per i contenuti sportivi direttamente con la piattaforma. Dunque chi paga direttamente la piattaforma per vedere le partite di serie A, B ma anche altri eventi già si è visto accreditare un mese di rimborso gratis (quello di ottobre) come risarcimento per il down acclarato. Restavano al palo, almeno fino a questo momento, i clienti TIM ma la redazione ha raccolto testimonianze interessanti proprio in queste ore.

Come è visibile nel tweet di chiusura articolo c’è chi sottolinea di come siano arrivate le prime mail per la conferma del rimborso DAZN per clienti TIM Vision. Le missive hanno fatto capolino nel weekend appena trascorso e possiamo ipotizzare che la loro distribuzione continui nel corso di questa prima parte di ottobre. Va ricordato che la comunicazione dovrebbe giungere solo ai clienti realmente impattati dal disservizio di circa 2 settimane fa ed è possibile che si procede proprio per i clienti dell’operatore ad uno sconto in fattura valido per il mese corrente o il prossimo.

Chi non ha ricevuto ancora la mail per il rimborso DAZN per i clienti TIM VISION non dovrà fare altro che attendere. Semmai la comunicazione dovesse ancora tardare nei prossimi giorni, varrà la pena contattare l’operatore per ottenere dei chiarimenti in merito, magari attraverso il 187.

confermo, mail appena arrivata! 🤑 — AleMeo82 (@AleMeo82) October 2, 2021