Morgan omaggia i Queen, e lo fa nel suo stile. Il tutto è avvenuto su Instagram con un video caricato poche ore dopo l’apparizione di Brian May a Che Tempo Che Fa ieri sera, domenica 3 ottobre. Il leggendario chitarrista ha ricordato l’amico e collega Freddie Mercury con parole piene di affetto, mentre sullo schermo scorrevano le immagini più note della band britannica insieme alle note di Bohemian Rhapsody.

Marco Castoldi sceglie proprio l’iconica canzone e la esegue al pianoforte a modo suo. Dopo un arpeggio di riscaldamento, la partitura composta da Freddie Mercury apre il sipario e Morgan intona i celebri versi: “Mama, just killed a man”. Tutto cambia quando arriva la seconda strofa. Morgan è dentro il pezzo, e un po’ si accosta al pianista pazzo del video ufficiale di Zero degli Smashing Pumpkins.

Non è la prima volta in cui il frontman di Bluvertigo si presa ad un omaggio ai Queen. Il 24 gennaio 2019, per esempio, Castoldi ha condotto un vero e proprio seminario sulla band britannica su Rai 2 con lo speciale Morgan Racconta I Queen. In quell’occasione il cantautore brianzolo aveva eseguito Bohemian Rhapsody insieme a Petra Magoni dei Musicanuda e il partner in crime Megahertz.

Il 2021, del resto, è un anno tristemente speciale. Sono passati 30 anni dalla morte di Freddie Mercury, e ancora oggi la mancanza della voce dei Queen si fa sentire. Un vuoto che negli ultimi anni è stato sottolineato dal biopic Bohemian Rhapsody, che ha caricato la band di ulteriore lustro grazie all’interpretazione di Rami Malek.

Dopo aver lasciato parlare Brian May e Fabio Fazio, quindi, Morgan omaggia i Queen in un video postato sui suoi canali social per allietare i suoi fan, che parlano di “migliore reinterpretazione” e lo ringraziano per la performance.