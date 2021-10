La tecnologia Led ha ormai raggiunto livelli di ingegnerizzazione tali da renderla una scelta efficiente ed economica anche per l’illuminazione domestica. Il notevole risparmio energetico e la lunga durata dei diodi emittenti ha convinto molte persone a sostituire le proprie lampadine alogene o fluorescenti con altre che sfruttino i Led.

Già a partire dagli anni Ottanta la ricerca si era focalizzata principalmente su questa tecnologia, date le grandi potenzialità in termini di resa e durata. Con il tempo è stato possibile abbattere enormemente i costi di produzione e al momento i costi delle lampadine Led per illuminazione sono quasi comparabili con quelle delle alternative, in particolare se consideriamo i costi a parità di intensità luminosa generata.

Vediamo nel dettaglio per quale motivo conviene valutare di convertire la propria illuminazione domestica verso un impianto a Led.

Consumo e durata

Si parla di un risparmio pari all’80-90% passando da una lampadina alogena ad una Led, con valori comparabili per quanto riguarda anche altri tipi di illuminazione attualmente proposti come alternativa.

Se il risparmio in bolletta è evidente già dal momento dell’installazione, un altro punto a favore di questa tecnologia è meno palese ed è legato alla durata media di una singola unità: per una lampadina Led si parla di una vita che va dalle 15 mila alle 50 mila ore.

Per avere un termine di paragone, una lampadina tradizionale a risparmio energetico assicura una vita media di sole 5000 ore.

Comode e versatili

Uno dei motivi per cui la tecnologia Led trova posto all’interno delle nostre abitazioni con tanta facilità è proprio la versatilità di utilizzo.

Queste lampadine scaldano pochissimo e hanno superfici emittenti molto piccole e di facile alimentazione, le quali non richiedono quindi grandi impianti e cablaggi. Proprio queste due caratteristiche fanno sì che, all’interno di qualsiasi progetto di light design, le lampadine Led vengano preferite, grazie alla possibilità di creare particolari punti luce in ambienti stretti o dove altre fonti d’illuminazione non sarebbero facili da gestire.

Contrariamente alla controparte a risparmio energetico, queste lampadine non devono riscaldarsi prima di raggiungere il loro picco di luminosità, ma possono raggiungere il massimo della loro emissione nel momento stesso in cui vengono accese.

Molto spesso queste luci Led possono essere controllate attraverso il proprio smartphone o tramite gli assistenti vocali.

Personalizzazione

Variare l’intensità della luce emessa, modificarne il colore e poterne cambiare la tonalità sono un altro grande vantaggio nell’ottica di ricercare una personalizzazione dei propri ambienti.

Ciò permette di ottenere più dinamicità e versatilità dal proprio impianto d’illuminazione, modificando l’apparenza stessa della propria abitazione continuamente.

Questa soluzione è particolarmente indicata per ambienti come camera e salotto, dove una variazione nella tipologia e nel colore della luce crea l’atmosfera desiderata con molta facilità.

Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte, si possono inserire piccoli punti luce sia all’interno delle strutture architettoniche, sia degli elementi di arredo, mantenendo comunque l’impianto centralizzato e di facile gestione.

La miglior soluzione per l’ambiente

Oltre al gusto estetico e al risparmio in bolletta, un altro vantaggio che sta portando anche i governi ad incentivare la conversione verso le lampadine Led è proprio la maggior eco sostenibilità rispetto alle alternative.

Esse sono realizzate utilizzando dei diodi in silicio, l’elemento più abbondante sulla crosta terrestre. Sono in gran parte riciclabili e la vita più lunga assicura un minor spreco in fase di produzione e recupero.

Il consumo energetico ridotto ha un impatto positivo non solo sulla bolletta, ma anche sul ridotto consumo di energia elettrica a parità di tempo di utilizzo.