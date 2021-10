La produzione del Grande Fratello Vip 2021 sotto accusa. A poche ore dalla diretta di questa sera, alcuni membri della produzione sono finiti nel mirino sui social e sul web e tutto per via di un video contente un audio shock per via di alcune parole dette e finite nella diretta di Mediaset Extra. Chi segue i protagonisti di questa edizione proprio sulla rete secondaria di casa Mediaset sa bene che non è la prima volta che un microfono rimane aperto e si odono parole in arrivo dal ‘dietro le quinte’, ma cosa è successo di così sconvolgente questa volta?

Anche questa volta quelle che piovono sulla produzione del Grande Fratello Vip 2021 sono accuse di linguaggio razzista e denigratorio e se fino a questo momento si è deciso di chiudere un occhio per le “scimmie” di Soleil Sorge (parlando di Ainett) e del “ricchi*ne” di Katia Ricciarelli, a chi muove le fila del programma non è concesso fare lo stesso.

Ecco il video del momento finito sotto accusa:

Nella mattinata di oggi, 4 ottobre 2021, la redazione ha erroneamente mandato in onda su Mediaset Extra l’audio di una addetto alla regia che usa un linguaggio “colorito” nei confronti di qualcuno e in molti ci hanno visto un attacco ai vipponi ‘accusati’ di essere dei ‘Cerebrolesi’, linguaggio particolarmente denigratorio e razzista accompagnato poi da un “imbecilli”: “Sono una massa di imbecilli e cerebrolesi.. ora sono c*zzi loro! Ok!”.

A quel punto sono gli stessi concorrenti a far notare di aver sentito tutto e mentre la Trevisan ci pone l’accento, Davide Silvestri rilancia: “Facciamo finta di niente”. Cosa succederà questa sera e cosa succederà se e quando si tratterà questo argomento al Grande Fratello Vip 2021? Intanto, tutto è pronto per una nuova diretta in cui si parlerà a lungo di Manuel Bortuzzo visto che la sua ex fidanzata sarà in studio.