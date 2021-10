Il finale de I Misteri di Murdoch 8 arriva su Giallo il 4 ottobre, con gli ultimi due episodi della stagione: la serie poliziesca in costume, di produzione canadese, giunge al termine dell’ottava stagione in prima tv.

Con il finale de I Misteri di Murdoch 8 Giallo completa la programmazione iniziata la scorsa primavera, interrotta in estate e ripresa a settembre: il canale 38 del digitale terrestre dedicato al genere giallo, investigativo e poliziesco, ha iniziato a trasmettere la serie da quest’anno, dopo il passaggio di testimone da Rai3 che aveva messo in onda le prime sette stagioni.

Il finale de I Misteri di Murdoch 8 conclude la programmazione che ha visto la serie in onda ogni lunedì in prima serata, con due episodi: gli ultimi, intitolati rispettivamente Il giorno delle elezioni e Il furbo detective, sono rispettivamente il numero 17 e 18 dell’ottava stagione, che in Canada è stata trasmessa nel lontano 2014-2015.

Ecco la trama del finale de I Misteri di Murdoch 8 coi due episodi in onda il 4 ottobre dalle 21.10 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre): nell’epilogo della stagione lo stesso protagonista, il detective William Murdoch, finisce nel mirino di un serial killer.

Il giorno delle elezioni è arrivato. Crabtree e Brackenreid trovano, proprio vicino all’ufficio elettorale, un uomo morto.

Mentre insieme ai colleghi dà la caccia a un assassino che sta collezionando macabri trofei delle sue vittime, Murdoch stesso si trasforma in bersaglio.

Dopo il finale de Misteri di Murdoch 8 su Giallo, la serie tornerà nei prossimi mesi (presumibilmente in primavera) con le nuove stagioni tratte dai romanzi gialli di Maureen Jennings, ancora inedite in Italia: in totale finora sono state realizzate 15 stagioni.