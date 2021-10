In Let Somebody Go i Coldplay duettano con Selena Gomez. L’indiscrezione arriva da un portavoce, che al tabloid britannico The Sun ha riferito che la band di Chris Martin è pronta a lanciare il singolo in qualsiasi momento.

Il nuovo singolo dei Coldplay è incluso in Music Of The Spheres, in uscita il 15 ottobre. A proposito del duetto inedito, il portavoce contattato dal The Sun emerge che Christ Martin è un fan di Selena Gomez e per questo ha sempre sognato di collaborare con la popstar.

Per il momento non è nota la data di publicazione di Let Somebody Go, e sui social dei Coldplay e di Selena Gomez non sono comparse conferme né smentite. Inoltre, sempre il portavoce raggiunto dal tabloid britannico ha riferito che la band di Chris Martin potrebbe preparare un evento live speciale per la promozione del disco.

Con questa novità si fa sempre più strada l’ipotesi secondo la quale Music Of The Spheres potrebbe essere un album dalle tantissime sfumature, a partire dalle collaborazioni finora rese note. Solo poche settimane fa, infatti, i Coldplay hanno pubblicato My Universe, il singolo in collaborazione con i BTS che ha ancora una volta sdoganato il settetto di Seul nella scena occidentale.

Si parla di sfumature, e con ragione, perché i Coldplay hanno già dato più di un assaggio del nuovo album. Il primo singolo è stato Higher Power con tutte le influenze della new wave anni ’80; Coloratura, invece, ha un forte calco space rock nello stile degli anni ’70 più psichedelici, dai Pink Floyd ai King Crimson. Music Of The Spheres infatti si presenta come un concept emozionale su tutto ciò che concerne lo spazio e i viaggi interstellari.

I Coldplay arrivano così alla nuova opera, silenziosamente in un periodo storico in cui la pandemia ha allentato la sua morsa.