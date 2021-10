I Bastardi di Pizzofalcone 3 non va in onda stasera, lunedì 4 ottobre. Un cambio di programmazione temporaneo che ha un motivo.

La fiction Rai è stata trasmessa in via eccezionale domenica 3 ottobre con la terza puntata, e c’è una ragione. Stasera Lojacono e i suoi lasciano spazio allo Speciale sulle Elezioni – Porta a Porta, in onda sulla rete ammiraglia, che occuperà tutta la fascia oraria della prima serata.

I “Bastardi” tornano in onda regolarmente lunedì 11 ottobre con la quarta puntata dal titolo Nozze, tratta dal romanzo omonimo di Maurizio de Giovanni. La trama ruota alle preparazioni del matrimonio di Francesca Valletta e Giovanni Pesacane, un evento che avrebbe dovuto portare pace e tranquillità tra le due famiglie criminali, in guerra da anni. Invece, ogni buono proposito si disintegra quando il corpo senza vita della giovane sposa viene ritrovato con indosso ancora l’abito nuziale. Per i Bastardi inizia una corsa contro il tempo: trovare il colpevole e risolvere il caso in pochi giorni, prima che le due famiglie tornino a farsi guerra, stavolta più letale della prima.

Nel cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 3: Alessandro Gassmann è l’ispettore Giuseppe Lojacono; Carolina Crescentini è il sostituto procuratore Laura Piras; Antonio Folletto è Aragona; Tosca D’Aquino è Ottavia; Massimiliano Gallo è il Commissario Palma; Gianfelice Imparato è Pisanelli; Simona Tabasco è Alex Di Nardo; Gennaro Silvestro è Francesco Romano; Gioia Spaziani è Letizia; Serena Iansiti è Rosaria Martone; Matteo Martari è Buffardi; Maria Vera Ratti è la new entry Elsa Martini.

La terza stagione della fiction di Rai1 è composta da un totale di sei puntate. La quinta andrà in onda il 18 ottobre, mentre la sesta e ultima è prevista il 25 ottobre.

Salvo nuove variazioni nel palinsesto, l’appuntamento con la quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è fissato per lunedì 11 ottobre alle 21:25 sulla rete ammiraglia.