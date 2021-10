Sarà disponibile da venerdì 8 ottobre Nei Tuoi Occhi di Francesca Michielin, il nuovo singolo dalla colonna sonora del film Marilyn Ha Gli Occhi Neri.

La pellicola porta la firma di Simone Godano, con gli attori protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone. Sarà nelle sale cinematografiche della penisola dal 14 ottobre 2021 (una produzione Groenlandia con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution).

Nei Tuoi Occhi di Francesca Michielin non solo è uno dei pezzi originali inclusi nella colonna sonora ma è stato scelto come singolo ufficiale della cantante e sarà in radio dall’8 ottobre, qualche giorno prima della presentazione ufficiale del film al cinema. Il brano è nato dal confronto artistico tra Francesca Michielin e Andrea Farri, autore della colonna sonora ufficiale di Marilyn Ha Gli Occhi Neri.

Nei Tuoi Occhi di Francesca Michielin è un brano pop pensato “per creare un mondo di emozioni trascendenti i suoni puri della composizione”, dice Francesca Michielin sul sound.

Francesca ha seguito tutte le fasi di realizzazione del brano, dalla scrittura alla produzione; si sviluppa partendo dal musical theme che ricorre costante in ogni sequenza: un delicato riff di pianoforte da cui prende vita una variazione sul tema dalle sonorità elettroniche minimali.

Il testo di Nei Tuoi Occhi di Francesca Michielin è strettamente connesso alla trama del film, finestra aperta sulla relazione tra i protagonisti Diego e Clara. La Michielin mette in musica le vicende dei protagonisti e canta: mi tuffo nei tuoi occhi, ci nuoto dentro finché sento che non tocco più / e quando piangi come grandine mi butti giù, non esistono scuse / nella testa mille cose esplodono e a domino precipito – liberami le ali / squarciami il cuore / prenditi tutto.

La canzone è disponibile da oggi in presave e preadd negli store digitali, in attesa del rilascio ufficiale questo venerdì.