Dopo lo sfogo dell’attrice pubblicato su Corriere Della Sera arriva la risposta di Elio a Miriam Leone. Il frontman di Elio E Le Storie Tese ha replicato sui social con ironia, invertendo i ruoli per sdrammatizzare il triste racconto sul bullismo venuto fuori dall’intervista.

Miriam Leone e il bullismo

Miriam Leone, infatti, è stata intervistata dal Corriere in occasione dell’uscita del film Marilyn Ha Gli Occhi Neri. Al quotidiano ha raccontato di quel periodo terribile in cui ha subito bullismo per il suo aspetto fisico:

“Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia”.

A scatenare i bulli erano anche le sue folte sopracciglia che, come Miriam dichiara, venivano paragonate a quelle di Stefano “Elio” Belisari. Lo stesso Elio, dunque, ha risposto alle sue dichiarazioni dall’account ufficiale della sua band.

Elio risponde a Miriam Leone

Con ironia e leggerezza, Elio risponde a Miriam Leone: “E cosa dovremmo dire noi, che venivamo chiamati ‘I Miriam’?” e aggiunge l’hashtag #love per sottolineare che il messaggio non è una polemica.

Miriam Leone ha già replicato alla risposta di Stefano Belisari. Timidamente ha condiviso il loro post nelle storie di Instagram e ha aggiunto “definitivi” con un cuore in evidenza. In seguito ha rilanciato: “Basta bullismo, solidarietà agli Elii chiamati in modo denigratorio I Miriam”.

Nel frattempo i fan attendono una reunion di Elio E Le Storie Tese, che nel maggio 2021 hanno mostrato la prima foto in studio dopo tanto tempo. Alle domande indiscrete dei follower, tuttavia, la band ha risposto “Ma saranno ca**i nostri?”.

L’ultimo disco della band milanese è Figatta De Blanc (2016), e negli anni abbiamo visto Stefano Belisari sempre più presente in televisione e in altre occasioni in cui non erano presenti Le Storie Tese, come la partecipazione a LOL – Chi Ride è Fuori.