Il download di Harmony OS 2.0 su Huawei P10 e Mate 9 è realtà. Seppure in beta e per mercati selezionati, la versione del sistema operativo proprietario di Huawei è appena sbarcata sugli ex top di gamma, vecchi di ben 4 generazioni ma ancora diffusi in molte parti del mondo. Per questo motivo, senza dubbio, si sta puntando anche a queste ammiraglie di successo per diffondere l’OS nel più breve tempo possibile.

Come riporta la fonte specializzata Huawei Central, i datati Huawei P10 e Mate 9 possono ora beneficiare del passaggio dalla soluzione Android a quella di Harmony. Il passaggio software sarà abbastanza significativo per entrambi i dispositivi, considerando che questi sono rimasti fermi da tempo sull’interfaccia EMUI 9.1 e ora possono essere aggiornati proprio ad Harmony OS 2.0, più nello specifico alla sua versione 2.0.0.55.

Come è facilmente intuibile, l’attualizzazione per i Huawei P10 e Mate 9 sta prendendo forma in Cina, con il via alla distribuzione delle beta del sistema operativo. Il passaggio è propedeutico a qualsiasi altra distribuzione nel resto del mondo: insomma, presto o tardi gli stessi benefici giungeranno anche altrove, almeno quanto l’esperienza software verrà considerata abbastanza matura e priva di qualsivoglia errore. Per completezza, l’elenco esatto degli esemplari supportati anche dall’ultimo passo in avanti è il seguente: il Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9 Porsche Design, poi il già citato Huawei P10, Huawei P10 Plus. Non mancano all’appello neanche due dispositivi di fascia media, anch’essi tutt’altro che recenti, come il Huawei Enjoy 9 Plus e il Huawei Nova 3.

Huawei si è prefissata di portare l’esperienza Harmony OS su 100 milioni di dispositivi entro la fine del 2021, in tutto il mondo. Di questo passo e soprattutto puntando anche all’attualizzazione di smartphone molto diffusi, c’è davvero da credere che l’obiettivo sarà raggiunto ad occhi chiusi e senza particolare sforzo anche prima della scadenza del 31 dicembre.