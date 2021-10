Esce il nuovo singolo di Annalisa e Rose Villain. Si intitola Eva + Eva e l’uscita è prevista per venerdì 8 ottobre, a un anno dal rilascio dell’album Nuda.

Con il precedente disco di inediti, Annalisa ha raggiunto la certificazione di disco d’oro e ora torna con l’annuncio di nuova musica in collaborazione con una donna dalle molteplici sfumature artistiche.

Ai fan sui social aveva anticipato di fare attenzione a ciò che avrebbe pubblicato in questi giorni. Aveva poi dato appuntamento alla giornata di oggi per conoscere le novità relative al suo percorso artistico. Oggi la notizia è stata svelata: per Annalisa all’orizzonte c’è un nuovo brano inedito.

Annalisa e Rose Villain hanno unito le forze nel singolo Eva + Eva che da venerdì 8 ottobre sarà disponibile in radio e negli store digitali.

Rose Villain è un’artista, autrice, regista, ballerina e producer con all’attivo milioni di stream. Il nuovo singolo rappresenta l’unione di due donne della musica, due donne forti ed indipendenti, dal carattere deciso. Il brano è un manifesto che afferma la capacità delle donne di fare “squadra”, e di istaurare un rapporto solido e speciale basato sulla complicità.

Rose Villain

Rose Villain è nata a Milano ma si è trasferita a New York dove ha coltivato i suoi molteplici talenti artistici, non solo nel mondo della musica. Artista, autrice, regista, modella e producer conta già milioni di streams totali, ha un album di debutto pubblicato per Republic Records e un contratto in Italia, Paese in cui sono usciti a oggi quattro singoli.

Dopo alcuni lavori in inglese, nel 2020 Rose Villain ha inaugurato il suo nuovo progetto – in lingua italiana – targato Machete. Dopo l’uscita di Bundy e Il Diavolo Piange pubblica GOODBYE. Collabora con Guè Pequeno nel singolo Chico, brano certificato a oggi triplo platino. Ci collabora successivamente, ne 2021, nel brano ELVIS (prod. Sixpm), nuovo singolo che ha al suo interno la voce originale di Elvis Presley in Heartbreak Hotel.