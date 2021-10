Aidan Turner dimentica Leonardo con The Suspect. Mentre i fan attendono ancora di capire quando si tornerà a parlare della seconda stagione della serie internazionale di Rai1, il bell’attore, noto soprattutto per il suo ruolo in Poldark, avrà il posto da protagonista in The Suspect, un adattamento per il piccolo schermo del romanzo firmato da Michael Robotham.

Aidan Turner interpreterà un dottore con un lato oscuro nel nuovo dramma per ITV figlio del produttore di Bodyguard e The Pembrokeshire Murders World Productions e scritto da Peter Berry di Gangs of London. Ma qual è la trama della serie in cinque episodi?

Al centro ci sarà proprio il dottor Joe O’Loughlin, interpretato da Aidan Turner, che sembra avere una vita perfetta: una moglie devota, una figlia amorevole, una carriera di successo come psicologo clinico, un profilo mediatico e un contratto editoriale. Come se non bastasse, è un eroe visto che tutti lo riconoscono come l’uomo che ha salvato un giovane paziente che era pronto a saltare dal decimo piano dell’ospedale dove lavora.

Cosa romperà questo equilibrio e cosa succederà quando la sua vita sarà stravolta? Sarà la risposta a questa domanda che terrà incollato il pubblico allo schermo nelle settimane in compagnia di Aidan Turner. Insieme a lui nel cast ci saranno anche Shaun Parkes (Small Axe), Sian Clifford (Fleabag), Camilla Beeput (Peep Show), Adam James (Doctor Foster) e Anjli Mohindra (Vigil).

Al momento non conosciamo altri dettagli né sulla produzione e né sulla messa in onda che sicuramente non è prevista per i primi mesi del 2021. Bisogna capire se si riuscirà a mettere insieme gli episodi per la primavera 2022 e se in Italia toccherà a Sky ospitare ancora il volto di Aidan Turner oppure no.