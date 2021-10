Siamo sempre più vicini alla svolta del 20 ottobre in ambito tv, quando dovremo fare i conti con l’arrivo sulla scena del decoder DVB-T2. Un cambio di programma per tanti italiani, che vi abbiamo anticipato di recente con un primo approfondimento dedicato ai prodotti che vi potrebbero aiutare a stretto giro. Detto questo, è interessante capire come cambieranno le cose tra poco più di due settimane, soprattutto per chi si ritrova con un televisore non di ultimo grido. Del resto, è un argomento che riguarda non poche persone.

Primi canali tv coinvolti dalle novità del 20 ottobre con decoder DVB-T2

Fatta questa premessa, quali canali televisivi saranno parte integrante di questa svolta a partire dal 20 ottobre? Cambieranno le nostre abitudini con tv e decoder DVB-T2, ma i principali gruppi italiani hanno deciso di adottare un approccio soft sotto questo punto di vista. Tradotto, ciò vuol dire che tra un paio di settimane abbondanti solo parte dei canali rientreranno da subito nel nuovo standard, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere per voi questa domenica.

Qualche esempio più pratico? In casa Rai, dal 20 ottobre sarà richiesto il decoder DVB-T2 per canali specifici come Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Allo stesso tempo, rivolgendo lo sguardo verso la piattaforma Mediaset, lo stesso discorso verrà applicato a TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Successivamente, il passaggio graduale continuerà con altri canali delle rispettive piattaforme.

Non abbiamo al momento un quadro chiaro ed ufficiale sullo switch relativo ad altre emittenti, ma sappiamo che una prima svolta in questo senso si avrà dal 20 ottobre. Qualora disponiate di televisori molto vecchi, meglio organizzarsi da subito con una sostituzione, o in alternativa acquistando un decoder DVB-T2.