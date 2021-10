Vengono segnalati problemi DAZN molto specifici, ma non isolati, a proposito del rinnovo dell’abbonamento con prezzo promozionale di 19,99 euro. Come tutti sanno, di listino il rinnovo costa 10 euro in più, ma dalla scorsa estata c’è stata la possibilità di usufruire di questa opportunità. Al di là della questione rimborsi altrettanto problematica (ne abbiamo parlato ieri sul nostro magazine), in seguito al disservizio riscontrato giorni fa durante il primo tempo della sfida tra Sampdoria e Napoli, abbiamo un altro elemento da prendere in esame.

Occhio ai problemi DAZN con rinnovo abbonamento a 19,99 euro

Nello specifico, occorre fare molta attenzione al credito disponibile sulla carta con la quale effettuate i rinnovi, altrimenti nuovi problemi DAZN potrebbero affacciarsi all’orizzonte. Vedere per credere questa segnalazione che mi è arrivata di recente, che ho avuto modo di verificare tra ieri ed oggi, constatando che si tratti di un’anomalia molto più diffusa di quanto si possa immaginare:

“Ho bloccato il prezzo di 19,99€ a Luglio. A fine Settembre sfortunatamente non avevo soldi sulla prepagata adibita al pagamento dell’abbonamento per il rinnovo. Con calma ho ricaricato la carta due giorni dopo l’avviso da parte vostra, e ho scoperto che ho perso il diritto al prezzo agevolato di 19,99€ e che ora dovrò pagare l’abbonamento a 29,99€. Tutto questo per aver rinnovato un paio di giorni dopo la scadenza“.

Le stesse persone che segnalano questo tipo di anomalia, affermano di aver già contattato il servizio e che questi problemi DAZN non possono essere risolti. Per questa ragione, consiglio a tutti di tenere sempre sotto stretta osservazione il credito disponibile sulla carta normalmente utilizzata per i rinnovi dell’abbonamento. Staremo a vedere se in giornata ci saranno questioni relative anche alla qualità del segnale, in occasione di match di Serie A molto delicati a Firenze e a Bergamo.