Brutte notizie per tutti coloro che si ritrovano con un iPhone 8, considerando il fatto che Apple ha praticamente ufficializzato una notizia nell’aria da un po’ di tempo a questa parte. Non parlavamo di questo device da tantissimi mesi, come potrete notare dal nostro ultimo articolo a tema, ma è chiaro che oggi 3 ottobre si debba per forza di cose riprendere l’argomento. Se non altro, perché ancora oggi tanti utenti si ritrovano ancora con un dispositivo molto popolare in Italia e nel resto del mondo.

Cosa succede per gli utenti in possesso di un iPhone 8 da oggi 3 ottobre

Quali sono sostanzialmente le novità che dobbiamo prendere in esame per iPhone 8 da oggi 3 ottobre? Un aggiornamento in merito ci arriva direttamente da MacRumors. La sospensione di cui si parla questa domenica, più in particolare, si riferisce ad un programma che offriva ai clienti in possesso di un iPhone 8 potenzialmente difettoso la possibilità di procedere con una riparazione gratuita per la scheda madre. Questa, infatti, in alcuni casi causava il riavvio del dispositivo e la mancata risposta ai nostri comandi.

Il programma è stato lanciato ufficialmente nell’agosto del 2018 ed è stato concepito per un quantitativo limitato di iPhone‌ 8. Si è parlato a lungo di scheda madre difettosa. Secondo Apple, all’epoca, i modelli interessati sono stati venduti tra settembre 2017 e marzo 2018 in diversi Paesi. L’azienda, in quel frangente, ha parlato di Cina, Hong Kong, India, Giappone, Macao, Nuova Zelanda e Stati Uniti, anche se non sono mancate le segnalazioni in Italia con il trascorrere dei mesi.

Il programma prevedeva inizialmente un check per verificare se i vari iPhone 8 fossero idonei per una riparazione gratuita. Staremo a vedere come andranno le cose con questo device, che resta ancora oggi molto diffuso in Italia. Avete mai riscontrato problemi?