I messaggi WhatsApp effimeri sono ora realtà per una buona fetta di utenti del servizio di messaggistica, con tutte le opzioni definitive che li contraddistinguono. Praticamente è in distribuzione l’aggiornamento beta per possessori di iPhone nella sua versione iOS 2.21.200.11. Questa consente ora di impostare che le note scompaiono non solo dopo 7 giorni, ma anche dopo tempistiche diverse.

Chi è un tester dell’app, può d’ora in poi toccare con mano proprio la novità nelle chat. Questa consiste nel cancellare automaticamente i messaggi presenti nelle conversazioni, non solo dopo 7 giorni ma anche dopo 24 ore o addirittura 90 giorni. Le soluzioni sono molteplici per soddisfare davvero tutte le esigenze: quelle di coloro che vogliono fare pulizia dei contenuti ogni giorni e quelli che, al contrario, preferiscono intervalli temporali decisamente più lunghi.

Come si abilita la funzione per i messaggi WhatsApp effimeri? All’interno delle impostazioni del servizio, bisognerà operare all’interno della voce “Timer messaggi predefinito” che si trova nelle Impostazioni sulla privacy di WhatsApp. In questo modo, tutte le nuove chat inizieranno con l’opzione dei messaggi selezionata. Fanno eccezione invece le vecchi conversazioni, alle quali non sarà applicata automaticamente la stessa regola.

La novità dei messaggi WhatsApp effimeri è ora a disposizione dei tester in possesso di un iPhone. Per quanto riguarda invece gli utenti Android, la stessa funzione è pure in dirittura d’arrivo ma ancora non messa a disposizione degli user. I tempi di rilascio non sono noti ma non dovrebbe mancare molto al passo in avanti visto che le rinnovate funzionalità vanno spesso a braccetto nel caso di dispositivi con OS Google come sui melafonini. Dopo l’ovvia e necessaria fase beta, l’implementazione non mancherà neanche nella release finale del servizio: verosimilmente tutto il processo dovrebbe compiersi entro la fine dell’autunno appena cominciato, ma attendiamo nuovi aggiornamenti ufficiali in merito, magari ufficiali.