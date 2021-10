Dopo anni passati in Rai a tenere compagnia al pubblico tutti i giorni, Giancarlo Magalli a Verissimo ha fatto il suo ‘salto’ di qualità. In molti sono convinti che il conduttore presto troverà spazio proprio nel palinsesto di casa Mediaset e oggi hanno avuto un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere magari proprio in futuro. Oggi pomeriggio, nel salotto di Silvia Toffanin, Magalli si è raccontato parlando della sua lunga carriera e della sua vita ma, soprattutto, del tema caldo degli ultimi giorni: il selfie con Sonia Bruganelli.

La foto ha fatto il giro del web, se n’è parlato spesso sui social ma anche in tv e al Grande Fratello Vip 2021 dove le opinioniste dell’edizione stanno regalando al pubblico uno spettacolo dentro lo spettacolo. Proprio come loro due, anche Magalli ha commentato il selfie e la reazione avuta dal pubblico ammettendo che si è trattato di una provocazione smentendo così Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis ha ribadito il fatto che per lei non si è trattato di questo ma solo di un selfie con un volto noto e collega del marito ma nessuno le ha creduto. Oggi Giancarlo Magalli a Verissimo ha confermato:

“Io ho fatto solo una foto, non ho parlato, come faccio sempre…gli altri ci campano con interviste e dichiarazioni, hanno capito che se parlano di me parlano di loro…Io Sonia e Paolo li conosco bene, abbiamo chiacchierato un po’ e poi Sonia mi ha detto facciamo un selfie. A qualcuno è sembrata una provocazione ma, almeno da parte mia, non c’era questa intenzione”.

Giancarlo Magalli poi ha lanciato qualche frecciatina ad Adriana Volpe facendo capire che c’è chi ‘punzecchiare’ e chi no: “Lei mi ha fatto diventare il suo peggior nemico, è chiaro che c’è una provocazione ma bisogna prendere la vita con leggerezza, io lo so fare…”.