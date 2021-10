Saranno utili a molti i fac-simile delle schede elettorali relative alla tornata per le Comunali 2021, quelle che si svolgono appunto in questa domenica 3 ottobre e anche domani 4 ottobre. Si vota in diversi capoluoghi di regione come nella capitale Roma ma anche a Torino, Milano e Napoli come in centinaia di medi e piccoli Comuni, da nord al sud della nostra penisola. Chi non ha ancora chiare le modalità di voto e magati vorrebbe prepararsi a quanto vedrà in cabina, proprio le copie delle schede nella loro versione in Pdf potrebbero tornare molto utili.

Il sito Quotidiano.net, ha messo a disposizione la lunga lista di fac-simile delle schede elettorali per le Comunali che si svolgeranno a Roma come a Milano e Napoli, ma anche a Bologna, Torino, Novara, Varese, Savona, Ravenna, Rimini. Non mancano all’appello neanche Grosseto, Latina, Salerno, Benevento e Caserta. I link ai relativi documenti sono presenti nell’elenco di chiusura articoli.

Per il gran numero di comuni non presenti in lista, in particolare quelli di piccole dimensioni con numero di abitanti inferiore alle 15.000 unità, va fatto notare che tutti i fac-simile delle schede elettorali dedicate sono recuperabili attraverso il sito Prefettura.it. Partendo da questo collegamento alla home centrale della piattaforma, bisognerà selezionare prima la Regione e poi la Provincia di appartenenza. Ogni sezione locale, in queste ore, ha nella sua pagina di accoglienza, uno speciale dedicato proprio alle elezioni. Dunque nei link e contenuti riportati, non ci saranno difficoltà nel recuperare le copie delle schede pure per il più piccolo dei Comuni chiamato alla tornata elettorale. Il documento sarà nella forma identico a quello originale che gli elettori si ritroveranno in cabina, permettendo dunque di effettuare le verifiche del caso prima di recarsi alle urne, per non incorrere in involontari errori.