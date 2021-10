Appuntamento eccezionale con The Rookie 3 e Bull 5 su Rai2 nella prima serata del 2 ottobre. Il legal drama con Michael Weatherly trasloca temporaneamente di sabato sera con due episodi, mentre il finale di stagione andrà in onda tornando ad occupare la fascia serale del venerdì.

Andiamo alle anticipazioni del 2 ottobre.

Si parte con l’episodio 3×10 di The Rookie, intitolato Uomo d’onore, di cui vi riportiamo la sinossi:

Harper e Nolan rispondono a una rapina in banca in corso e si rendono conto che le motivazioni del ladro sono molto più profonde del semplice bisogno di soldi. Il primo giorno di guida di West e Chen senza ufficiali di addestramento non è quello che pensavano che sarebbe stato.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

A seguire, dalle 21:50 gli ultimi episodi di Bull 5 (per ora). Il primo, il 5×14, è intitolato Il ladro poeta e di seguito riportiamo la sinossi:

Chunk, per fare un favore a sua figlia, convince Bull a difendere un adolescente che è sotto processo per furto d’auto e si rifiuta di fare i nomi dei suoi complici…

La serata si conclude con l’episodio 5×15 dal titolo Recupero minori. Ecco la sinossi:

Bull e Chunk difendono un ex-ranger dell’esercito che si occupa di recupero di figli rapiti, accusato da una cliente per non averle riportato la sua bambina pur avendo incassato il suo compenso.

Bull 5 conclude la sua corsa venerdì 8 ottobre con il finale di stagione dal titolo Fidati di me. Invece, The Rookie 3 continuerà fino al 16 ottobre quando andranno in onda gli ultimi episodi.

L’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 è dalle 21:05 su Rai2.