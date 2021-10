In molti si sono rassegnati agli iPhone 13 senza auricolari in confezione per questo 2021. La scelta era già stata adottata per la prima volta per gli iPhone 12 e dunque quest’anno il boccone amaro era già stato digerito. Eppure gli italiani devono pur sapere che non tutti gli acquirenti dei melafonini nuovi di zecca nel mondo non beneficiano dell’importante accessorio. Per gli “amati/odiati” cugini francesi le cose sono ben diverse.

In Italia si acquistano gli iPhone 13 senza auricolari in confezione. Nel 2020, ossia la prima volta che Apple non ha inserito le cuffiette all’interno del boxe dei suoi iPhone 12, la scelta è stata giustificata con una motivazione “ecologista”. L’assenza dell’accessorio avrebbe contribuito a ridurre lo spreco di risorse di materie prime preziose come quelle delle terre rare e avrebbe contribuito pure ad evitare uno specifico processo produttivo superfluo. Il tutto, considerando che almeno i vecchi possessori di un iPhone hanno tutti almeno un auricolare in casa e in ogni caso sempre più utenti preferiscono l’esperienza wireless degli AirPods (guarda caso, da acquistare a parte). Per gli iPhone 13, la strada intrapresa non è stata cambiata, fa eccezione solo la Francia.

Proprio nel paese d’oltralpe, gli iPhone 13 senza auricolari non sono per nulla vendibili, a causa di una legge vigente in materia di tutela della salute, soprattutto quella dei minori di 14 anni. Per evitare l’esposizione alle potenziali onde elettromagnetiche di auricolari wireless, la normativa impone che tutti gli smartphone siano venduti con auricolari con fili in dotazione. Accade dunque questo a Parigi o in altra città francese: i nuovi melafonini sono venduti in una confezione diversa da quella classica, più grande perché questa contiene (a parte) proprio le discusse cuffiette e sempre all’interno il classico box dedicato ai successori degli iPhone 12.

In Italia, purtroppo, non c’è speranza. Dovremo pur accontentarci degli iPhone 13 senza auricolari e nel caso se ne abbia la necessità, la spesa per l’accessorio dovrà essere effettuata singolarmente.