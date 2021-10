Arrivano finalmente segnali che ci consentiranno di andare oltre i problemi iOS 15 ormai noti a tutti, soprattutto dopo quello che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. In particolare, bisogna prendere atto del fatto che Apple abbia avviato il rilasciato del nuovo aggiornamento iOS 15.0.1, vale a dire il primo pacchetto software ufficiale del sistema operativo che abbiamo avuto modo di toccare con mano a settembre. Disponibile due settimane dopo il lancio di ‌iOS 15‌, l’upgrade nasce per garantirci la correzione di alcuni bug.

Quali problemi iOS 15 sono stati risolti con il nuovo aggiornamento iOS 15.0.1

Inutile sottolineare che in queste ore tutti si stiano chiedendo quali problemi iOS 15 siano stati effettivamente risolti con il nuovo aggiornamento iOS 15.0.1. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, il nuovo firmware dovrebbe consentirci di archiviare una volta per tutte un bug di Apple Watch che ha coinvolto in modo specifico gli utenti in possesso di un iPhone 13. In tanti, infatti, non sono stati in grado di utilizzare la funzione concepita per consentire lo sblocco di un iPhone con un Apple Watch autenticato, nel momento in cui lo stesso utente indossa una mascherina.

Ancora, l’aggiornamento di oggi risolve anche un bug che potrebbe causare la visualizzazione all’interno dell’app Impostazioni di un avviso. Mi riferisco ai problemi iOS 15 coi quali gli utenti avevano segnalato in questi giorni che lo spazio di archiviazione fosse pieno. Analizzando meglio il changelog, percepisco inoltre che il firmware risolve un problema che potrebbe causare l’avvio imprevisto di tracce audio su Apple Watch per alcuni abbonati a Fitness+.

Insomma, ci sono buone ragioni per portare a termine il download di iOS 15.0.1, in attesa di capire se siano stati risolti altri problemi iOS 15 emersi di recente. Da capire, tra le altre cose, se ci sia stato o meno un impatto anche sulla durata della batteria.