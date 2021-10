Pierpaolo Pretelli imita Achille Lauro a Tale E Quale Show, ed è subito standing ovation. Imitare Lauro non è semplice, date le mille sfumature dell’artista di C’Est La Vie in grado di cambiare vesti, faccia e contesto in tutte le occasioni. Eppure Pretelli ha colto l’essenziale riproponendolo fedelmente, conquistando il plauso del tavolo dei giudici.

Pierpaolo Pretelli imita Achille Lauro

La hit scelta per vestire i panni di Lauro De Marinis è Me Ne Frego, corredata con gli stessi abiti di scena indossati da Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020, le stesse movenze e la stessa stravaganza. Il palco di Tale E Quale Show 2021 si infiamma, così Pierpaolo Pretelli si prende la scena.

La performance di Pierpaolo Pretelli domina anche in queste ore, e il plauso si è spostato sui social. Il pubblico ha apprezzato tutto, dal trucco all’esibizione, commentando con entusiasmo a colpi di tweet e hashtag in progressiva tendenza. Sui social l’ex GF si limita a dire: “Spero vi sia piaciuta”, e arriva anche il messaggio di Giulia Salemi: “Ci sono cascata di nuovo”.

Il commento dei giudici

“Che esibizione!”, ha detto il conduttore Carlo Conti mentre sfumavano ancora le ultime note del brano. L’ovazione è arrivata anche dal tavolo dei giudici. Giorgio Panariello, come sempre, ha usato l’ironia:

“La voce era uguale, ma appena ti ho visto mi è venuto in mente Ivan Drago, quello di Rocky, visto il tuo fisicaccio”.

Severo ma coerente con la sua linea è Cristiano Malgioglio, che pur complimentandosi con Pierpaolo Petrelli non si tira indietro dal mettere un paletto sulla performance canora:

“Lui è bravissimo, è un vero e proprio showman, anche se in questo caso avrebbe dovuto trascinare maggiormente la voce. Imita tutti benissimo, compreso Malgioglio”.

Pierpaolo Pretelli imita Achille Lauro e per il momento il diretto interessato non commenta la performance, ma una parola di Lauro De Marinis potrebbe arrivare nelle prossime ore. Ecco il video dell’esibizione andata in onda ieri sera, venerdì 2 ottobre, a Tale E Quale Show 2021.