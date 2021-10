Vi proponiamo quest’oggi due offerte di grande interesse presenti su Amazon che riguardano il mondo Apple e più nel dettaglio parliamo dell’iPhone 11 e dell’iPhone 12, entrambi nella versione da 64GB. Se si vuole risparmiare qualche euro in più, sicuramente può essere vantaggioso puntare sull’iPhone 11 da 64GB di memoria interna e di colore verde.

Aggiornamenti sul prezzo per iPhone 11 ed iPhone 12 su Amazon

Per quanto riguarda l’iPhone 11, un aggiornamento dopo l’articolo di alcuni giorni fa. Non è un modello recentissimo di casa Apple, ma si ritrova con specifiche tecniche ancora piuttosto attuali che possono far capitolare diversi utenti. Vediamo allora più nel dettaglio quest’offerta proposta da Amazon quest’oggi per l’iPhone 11 da 64GB. Il prezzo risulta essere di 619 euro e si possono usufruire di alcune agevolazioni visto come appartenga al servizio Prime.

Non ci sono infatti spese di spedizione e soprattutto tale device potrà arrivare nelle vostre case nel giro di pochissimi giorni. L’offerta per questo iPhone 11 da 64GB risulta essere molto allettante e non è un caso che le scorte a disposizione stiano già quasi per terminare.

Se invece si ha intenzione di optare per un dispositivo più recente e con qualche elemento tecnico di maggior spicco, sicuramente può essere presa in considerazione anche l’altra offerta che riguarda l’iPhone 12, sempre da 64GB, ma di colore bianco. Bisogna fare delle precisazioni a riguardo sulla disponibilità effettiva di tale device, perché pur acquistandolo ad esempio quest’oggi su Amazon, in realtà si darà vita ad una sorta di preordine, visto come sul sito di e-commerce sia disponibile dal 7 ottobre.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Se avete intenzione di attendere qualche settimana, si può approfittare di quest’offerta. Il prezzo infatti risulta essere di 791,02 euro, è stato effettuato uno sconto del 6% rispetto al costo precedente che era di 839 euro. Il risparmio, seppur non così eclatante, c’è, con la possibilità di non pagare le spese di spedizione se si è abbonati al servizio Prime. Chi non è abbonato può sempre usufruire della prova gratuita di trenta giorni. Le differenze tra questo iPhone 11 ed iPhone 12 non sono ovviamente solo di prezzo, il secondo modello presenta notevoli miglioramenti hardware che potranno far comodo a molti. A voi la scelta finale.