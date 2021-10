Dopo la manifesta posizione a favore dei vaccini da parte di Brian May arriva anche il messaggio di Roger Taylor dei Queen contro i no-vax. Il leggendario batterista è stato intervistato dai microfoni di Kyle Meredith With per parlare del suo nuovo singolo Isolation. Come il titolo suggerisce, Taylor ha scritto il brano ispirandosi al grande lockdown dell’Europa e del Regno Unito dello scorso anno. Sullo stesso argomento si regge l’intera impalcature di Outsider, il suo ultimo album solista.

“Sono stato realmente in pensiero per i cittadini di Milano”, ha detto il batterista britannico. Oggi, per fortuna, la situazione pandemica è notevolmente migliorata grazie all’arrivo dei vaccini, e proprio su questi Roger Taylor dice la sua senza freni. La posizione del batterista dei Queen contro i no-vax è molto decisa:

“Tutti quanti vogliamo guardare oltre la pandemia. Stiamo un po’ iniziando a guardare oltre adesso. Devo dire, davvero non capisco tutti quelli che non vogliono vaccinarsi. Devono essere ignoranti e stupidi. Ma siamo qui, è una cosa cristallina: le vaccinazioni sono state con noi per lungo tempo ormai, e funzionano. Per favore, vaccinatevi”

Abbiamo citato l’amico e collega Brian May perché il chitarrista, durante l’estate, si era espresso non solo a favore dei vaccini, ma anche contro il ripetuto allarmismo sugli effetti collaterali:

“Ci sono molte prove per dimostrare che la vaccinazione aiuta. Nel complesso i vaccini sono sempre stati sicuri. Ci sarà sempre qualche effetto collaterale in qualsiasi farmaco che prendi, ma andare in giro a dire che i vaccini siano un complotto per ucciderti, mi dispiace, ti mette nel calderone degli sciroccati”

La pandemia ha creato grandi divisioni anche tra gli stessi artisti. Eric Clapton è stato spesso criticato per le sue posizioni anti-lockdown e le sue critiche ai vaccini, trovando opposizione da parte di Sting ma anche da parte di J-Ax che in un video postato su Instagram ha rivolto a Slowhand parole ed accuse pesanti. Recentemente anche Corey Taylor degli Slipknot si è espresso sull’argomento, specie dopo aver contratto il Covid nonostante la vaccinazione. I BTS, infine, recentemente hanno dimostrato comprensione verso i no-vax per via della loro paura, ma hanno comunque invitato il loro pubblico a vaccinarsi.

Per gli artisti, soprattutto, la vaccinazione è uno strumento che non solo aiuterebbe a sconfiggere il Covid, ma anche alla totale riapertura dei concerti dal vivo che per un anno hanno subito una brusca interruzione per via delle normative nazionali di sicurezza applicate in tutti i Paesi.