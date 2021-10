Fino all’Ultimo Battito continua a vincere e non convincere. La seconda puntata della fiction di Rai1 con Marco Bocci fa discutere ancora oggi e non solo per via degli ascolti, in calo rispetto al debutto, ma anche perché qualcosa che stona ancora c’è ma cosa? In molti apprezzano il protagonista e anche i giovani attori che gli ruotano intorno, molti altri fanno lo stesso con il filone ad alta tensione che aleggia nella fiction ma ci sono anche quelli che bocciano la parte ‘medica’.

Mettiamola così. Forse se Marco Bocci fosse stato un padre pronto a tutto per avere un cuore per suo figlio (senza essere un dottore) sarebbe stato più credibile. Molte cose a livello ‘medico’ non tornano e questo fa storcere il naso ad un pubblico che ormai è ben istruito su pratiche mediche, lavoro in corsia e malattie. Questo non è però l’unico neo di Fino all’Ultimo Battito.

A finire nel mirino è Bianca Guaccero. Sin dagli esordi l’attrice è stata presa di mira da chi la trova poco adatta al ruolo proponendo addirittura una possibile sostituta: Vanessa Incontrada. La bella attrice spagnola è sicuramente un volto noto delle fiction di Rai1 e non c’è bisogno di sottolineare quanto i suoi ascolti siano alti qualsiasi sia il suo partner.

In realtà non abbiamo mai visto Vanessa Incontrada e Marco Bocci insieme e forse in Fino all’Ultimo Battito avrebbero potuto dare davvero un’altra chiave di lettura al dramma che si consuma tra le corsie e i corridoi del carcere duro con la Puglia sullo sfondo. Per il momento il desiderio del pubblico dovrà rimanere tale visto che dovremo continuare a seguire le peripezie di Bianca Guaccero nella fiction e all’orizzonte non c’è un progetto che possa mettere insieme Bocci e la Incontrada (attualmente impegnata dietro il bancone di Striscia la Notizia).