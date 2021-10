In queste ore è in distribuzione una novità WhatsApp che non passerà di certo inosservata, almeno agli utenti più attenti dell’app di messaggistica. Le bolle che contengono testo, emoji o altro contenuto in chat sono state ridisegnate e ora appaiono nella loro rinnovata veste.

Per ora possono beneficiare del cambiamento i tester che hanno installato sul loro dispositivo WhatsApp Messenger nella versione beta 2.21.200.11 per smartphone Android. Dopo lo specifico aggiornamento effettuato dal Play Store, ecco che l’aspetto delle bolle di contenuto si modificherà esattamente come indicato nello schema riepilogativo presente in questo articolo, pubblicato per la prima volta sul blog ufficiale dell’informatore WABetaInfo.

In che consiste la novità WhatsApp per la grafica delle bolle? Possiamo dire di certo che i “fumetti” appaiono ora più arrotondati rispetto al passato e c’è da dire pure che nelle chat gli elementi appariranno più grandi rispetto a tutto il contesto. Gli utenti più attenti noteranno anche altro, ossia un cambio nei colori. Per essere molto precisi, le vecchie bolle di colore chiaro erano proprio del colore #E1F6CA, quelle nuove #E2FDD5. Cambia tutto anche per quanto riguarda la versione scura, in dark mode insomma, dell’applicazione di messaggistica. Ebbene, la nuance nuova utilizzata dagli sviluppatori è #204F46 mentre la vecchia era contrassegnata con #295F60.

L’odierna novità WhatsApp, probabilmente, non tarderà molto sulla versione finale dell’app di messaggistica. Ci vorrà qualche settimana ma di certo le rinnovate bolle di contenuti in chat saranno a disposizione di tutti, dunque anche di chi non è un tester del servizio. Allo stesso tempo, è più che probabile che la novità si concretizzerà in contemporanea per i possessori degli iPhone e dunque non solo per chi ha un dispositivo Android. Sempre il ben informato WAbetaInfo suggerisce che proprio questo cambiamento dovrebbe essere già alla portata dell’aggiornamento 2.21.200 su App Store Apple. Attendiamo dunque la conferma.