Angela Merkel rifiuta il vaccino, dando l’esempio a tutta la Germania. Questo il tema del giorno sui social, con la ricondivisione compulsiva di contenuti che in realtà alimentano solo disinformazione sull’argomento. Del resto, questo personaggio è stato spesso e volentieri al centro di fake news, come abbiamo avuto modo di constatare negli ultimi anni sul nostro magazine. Proviamo ad esaminare più da vicino la storia del giorno, in modo che il concetto sia chiaro anche ai nostri lettori.

Angela Merkel rifiuta il vaccino: focus sulla bufala del giorno

Perché affermare che “Angela Merkel rifiuta il vaccino” vuol dire alimentare una bufala? Tutto nasce da un’intervista che la diretta interessata ha rilasciato a febbraio in Germania. Ad una chiara domanda in merito, Angela Merkel ha sottolineato che fino a quel punto non avesse dato il buon esempio, vaccinandosi, perché erano settimane in cui nel Paese c’erano scorte disponibili solo con AstraZeneca. Erano settimana in cui il prodotto risultata consigliabile alle persone fino ai 65 anni.

Parliamo di una donna che ha 66 anni e che, di conseguenza, non rientra nel range previsto. Dunque, Angela rifiuta il vaccino contro il Covid semplicemente perché in quella fase non ha avuto modo di procedere. Riportare l’intervista di otto mesi fa non ha senso, anche perché in estate altre fonti ci hanno dimostrato che questo personaggio politico tanto discusso anche in Italia abbia regolarmente portato a termine la vaccinazione tramite Moderna. Mettendo la parola fine a tutti i discorsi di questi mesi.

Come sempre, fate molta attenzione ai contenuti che condividete sui social. Gli screen secondo cui Angela Merkel rifiuta il vaccino, dunque, rientrano di diritto nella categoria fake news, al punto che neppure in Germania pare abbia preso piede una storia di questo tipo. Bufala, senza alcun dubbio.