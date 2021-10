Era prevedibile che i dettagli per l’uscita della Xiaomi Mi Band 6 NFC su Amazon sarebbero arrivati nel giro di pochissimo tempo e così e stato. Nell’ultimo approfondimento della giornata di ieri, era stato sottolineato come sul noto store ci fosse già la pagina prodotto per la vendita del tanto atteso fitness tracker, ma nessun riferimento alla data di commercializzazione. Oggi 1 ottobre invece l’informazione è stata appena rilasciata e farà piacere a molti sapere che l’acquisto sarà possibile davvero tra soli pochi giorni.

L’appuntamento da segnare il calendario è il seguente: la vendita della Xiaomi Mi Band su Amazon partirà fra sole due settimane, più esattamente venerdì 15 ottobre. Considerando che ora è già fissata la data in cui partiranno le consegne del dispositivo, è pure possibile procedere all’acquisto. Il prezzo iniziale della soluzione non poteva che essere per il momento quello di listino, dunque 54,90 euro.

Per corretta informazione, è giusto dire che mentre ora si conosce il prezzo e la data di usciata della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, sullo shop ufficiale del produttore ancora non c’è una data di riferimento per il lancio commerciale. Difficile tuttavia è che il lancio si concretizzi in un momento diverso, anche attraverso quel canale.

Per quanto riguarda il modello specifico di Xiaomi Band 6 NFC, è giusto dire che il fitness tracker con il supporto per i pagamenti contactless potrebbe di certo diventare un nuovo bestseller sullo store Amazon. La facilità con cui potranno essere condotte delle transazioni nei negozi, grazie al supporto dei circuiti Mastercard, farà gola a molti smanettoni e non solo. Non va neanche dimenticato che l’esemplare supporta anche l’assistente vocale Alexa per visualizzare informazioni puntuali come quelle relative al meteo ad esempio a seguito di un comando vocale. Il costo iniziale di 54,90 euro potrebbe poi gradualmente essere rivisto dopo le prime promozioni.